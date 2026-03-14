Jóźwiak poza kadrą Jagiellonii. Tajemnicza wypowiedź Siemieńca

Kamil Jóźwiak od dwóch tygodni jest poza kadrą Jagiellonii Białystok. Wygląda na to, że absencja piłkarz będzie dłuższa. Adrian Siemieniec na konferencji prasowej tajemniczo wypowiedział się na temat skrzydłowego.

Siemieniec zapowiedział komunikat ws. Jóźwiaka. Co dalej z piłkarzem Jagiellonii?

Jagiellonia Białystok latem ściągnęła byłego reprezentanta Polski. Na powrót do PKO BP Ekstraklasy zdecydował się Kamil Jóźwiak. 27-latek wrócił do kraju po ponad pięciu latach gry za granicą. W tym czasie bronił barw Derby Count, Charlotte FC i Granady. Duma Podlasia pozyskała go na zasadzie wolnego transferu. Jak dotąd nie mieli z niego zbyt dużego pożytku.

Jóźwiak rozegrał 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach, ale nie zdobył ani jednego gola i asysty. Jak na skrzydłowego to koszmarny wynik. Ostatnio ofensywny piłkarz znalazł się poza kadrą Jagiellonii. O absencji zawodnika w tajemniczy sposób mówił Adrian Siemieniec.

– U Kamila Jóźwiaka to coś dłuższego? Tak, ale myślę, że komunikacja i informacje nadejdą. Na pewnym etapie wygłoszę je ja, albo zrobi to klub. Dlatego nie chcę się rozwodzić na ten temat i rozgrzebywać, żeby nie powiedzieć czegoś źle, albo nie w taki sposób, jaki jest faktyczny stan rzeczy. Skupiam się na zawodnikach, którzy są do mojej dyspozycji – powiedział Adrian Siemieniec.

Trudno powiedzieć, o co może chodzić. Natomiast ze słów Siemieńca jasno wynika, że niebawem Jagiellonia poda informację ws. Jóźwiaka, która rozwieje wątpliwości. Obecnie Duma Podlasia zajmuje 2. miejsce w Ekstraklasie, gdzie od pięciu meczów nie potrafi odnieść zwycięstwa. W sobotę (14 marca) przegrali u siebie z Piastem Gliwice (1:2).