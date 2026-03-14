Jóźwiak poza kadrą Jagiellonii. Tajemnicza wypowiedź Siemieńca

Siemieniec zapowiedział komunikat ws. Jóźwiaka. Co dalej z piłkarzem Jagiellonii?
Jagiellonia Białystok latem ściągnęła byłego reprezentanta Polski. Na powrót do PKO BP Ekstraklasy zdecydował się Kamil Jóźwiak. 27-latek wrócił do kraju po ponad pięciu latach gry za granicą. W tym czasie bronił barw Derby Count, Charlotte FC i Granady. Duma Podlasia pozyskała go na zasadzie wolnego transferu. Jak dotąd nie mieli z niego zbyt dużego pożytku.
Jóźwiak rozegrał 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach, ale nie zdobył ani jednego gola i asysty. Jak na skrzydłowego to koszmarny wynik. Ostatnio ofensywny piłkarz znalazł się poza kadrą Jagiellonii. O absencji zawodnika w tajemniczy sposób mówił Adrian Siemieniec.
– U Kamila Jóźwiaka to coś dłuższego? Tak, ale myślę, że komunikacja i informacje nadejdą. Na pewnym etapie wygłoszę je ja, albo zrobi to klub. Dlatego nie chcę się rozwodzić na ten temat i rozgrzebywać, żeby nie powiedzieć czegoś źle, albo nie w taki sposób, jaki jest faktyczny stan rzeczy. Skupiam się na zawodnikach, którzy są do mojej dyspozycji – powiedział Adrian Siemieniec.
Trudno powiedzieć, o co może chodzić. Natomiast ze słów Siemieńca jasno wynika, że niebawem Jagiellonia poda informację ws. Jóźwiaka, która rozwieje wątpliwości. Obecnie Duma Podlasia zajmuje 2. miejsce w Ekstraklasie, gdzie od pięciu meczów nie potrafi odnieść zwycięstwa. W sobotę (14 marca) przegrali u siebie z Piastem Gliwice (1:2).