IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Josue (Legia Warszawa)

Josue nie został powołany do kadry i przerwę reprezentacyjną spędza w Warszawie

Portugalczyk postanowił wybrać się na mecz drugiej drużyny Legii

Kapitan Wojskowych był obecny na trybunach podczas spotkania Victoria Sulejówek – Legia Warszawa⁩ II

Legia. Josue obecny na meczu rezerw

Słowa o miłości Josue do obecnych barw klubowych nie są przesadzone i Legia Warszawa powinna dziękować niebiosom za dar w postaci tak oddanego kapitana. To Portugalczyk towarzyszył Radovanowi Pankovowi, gdy ten został zatrzymany przez holenderską policję. I to Portugalczyk dzisiaj wywołał niemałe zamieszanie na trybunach w Sulejówku.

Dzieciaki właśnie zobaczyły Josue na trybunach meczu ⁦@VikciaSulejowek⁩ – ⁦@LegiaWarszawa⁩ II. Chyba ostatniego kwadransa I połowy nie poogląda, bo do zdjęcia stoi kolejka.

Ps. Fajnie że kapitan przyjechał na drugi zespół, tak to powinno wyglądać.

Ps2. Na razie 0:0. pic.twitter.com/lAj59d8osq — Żelisław Żyżyński (@ZelekZyzynski) October 14, 2023

Josue wybrał się na spotkanie rezerw i na żywo śledził wydarzenia z meczu Victoria Sulejówek – Legia Warszawa⁩ II. Kibice oczywiście nie przeoczyli obecności gwiazdy Ekstraklasy i szybko ustawili się w kolejce po zdjęcie z kapitanem Wojskowych.

Teraz to już na pewno Josue końcówki I połowy nie obejrzy. Mogliby kibice poczekać chociaż do przerwy i uszanować fakt, ze jednak przyjechał na mecz.

Ps. Nie zabrakło też chóralnego „Pozdrowienia do więzienia” 😎 pic.twitter.com/xSs2221nKJ — Żelisław Żyżyński (@ZelekZyzynski) October 14, 2023

Josue trafił do Legii w lipcu 2021 roku z Hapoelu Beer Szewa. Od tego momentu Portugalczyk zanotował już 100 meczów w koszulce Wojskowych, z którymi sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski.