Gwiazda Lecha po zdobyciu mistrzostwa. „Nikt w nas nie wierzył”

Mistrzowski tytuł dla Lecha. Joel Pereira: Pokazaliśmy wielki charakter

Lech Poznań wygrał 1:0 z Piastem Gliwice w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy, dzięki czemu zdobył dziewiąte mistrzostwo Polski w swojej historii. Jedną z czołowych postaci drużyny Kolejorza w zakończonym już sezonie był Joel Pereira. Prawy obrońca rodem z Portugalii udzielił krótkiego wywiadu zaraz po ostatnim gwizdku sędziego prowadzącego dzisiejsze zawody przy Bułgarskiej. 28-letni wahadłowy przyznał, że zespół Dumy Wielkopolski udowodnił swoją jakość, pomimo trudnych momentów w tej kampanii.

– To niesamowite uczucie. Zdobyłem drugie mistrzostwo Polski podczas czteroletniego pobytu w Lechu Poznań. Na początku sezonu nikt w nas nie wierzył, ale pokazaliśmy wielki charakter, ogromną jakość oraz dużą osobowość. Na pewno były trudne momenty, lecz na końcu cieszymy się z tytułu mistrzowskiego, na który w pełni zasłużyliśmy. Co było najważniejsze? To, że zawsze byliśmy razem. Kiedy wygrywaliśmy i gdy przegrywaliśmy – powiedział Joel Pereira w rozmowie z Adamem Szałą na antenie stacji „CANAL+ Sport”.

Były młodzieżowy reprezentant Portugalii z powodzeniem występuje w barwach ekipy Kolejorza od lipca 2021 roku, kiedy przeniósł się na polskie boiska za 220 tysięcy euro z Omonii Nikozja. Prawy obrońca w koszulce Lecha Poznań rozegrał łącznie 156 meczów, zdobył 5 bramek i zaliczył 30 asyst. Jego statystyki robią więc duże wrażenie. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Joela Pereiry na 2 miliony euro. Aktualny kontrakt zawodnika z ekstraklasowym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.