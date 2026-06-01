PSG pragnie skorzystać z okazji. Poluje na topowego defensora

Ibrahima Konate celem transferowym Paris Saint-Germain

Ibrahima Konate kilkadziesiąt godzin temu ogłosił, że nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu z Liverpoolem. Oznacza to, że 27-letni stoper zmieni klub podczas najbliższego letniego okna transferowego. Dla wielu europejskich gigantów jest to doskonała okazja do pozyskania jednego z czołowych środkowych obrońców bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Na razie nie wiadomo, gdzie reprezentant Francji będzie kontynuował swoją karierę, jednak wokół jego nazwiska pojawia się coraz więcej spekulacji.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez stację telewizyjną „RMC Sport”, poważnym kandydatem do sprowadzenia Konate jest Paris Saint-Germain. Klub z Parc des Princes od dłuższego czasu monitoruje sytuację mierzącego 194 centymetry defensora i nie wyklucza podjęcia konkretnych działań po zakończeniu tegorocznych mistrzostw świata. Taka transakcja jest uznawana za całkowicie realną. Dodatkowym argumentem przemawiającym za przeprowadzką do stolicy Francji może być fakt, że piłkarz urodził się właśnie w Paryżu.

27-krotny reprezentant Trójkolorowych, którego media łączą także z Realem Madryt, występował w barwach Liverpoolu od lipca 2021 roku. Wówczas przeniósł się na Anfield Road z Lipska za ponad 40 milionów euro. Wychowanek Paris FC rozegrał dla drużyny The Reds dokładnie 183 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. W tym czasie sięgnął między innymi po mistrzostwo Premier League oraz Puchar Anglii. Według specjalistycznego serwisu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 50 milionów euro.