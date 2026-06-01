Real musi ściągnąć czterech nowych piłkarzy. To wymóg Mourinho

Jose Mourinho rozpocznie rządy w Realu Madryt od rewolucji w defensywie. "The Athletic" przedstawia plany transferowe szkoleniowca. Klub musi dokonać minimum czterech wzmocnień.

Real Madryt po kolejnym nieudanym sezonie zamierza wstrząsnąć gwiazdami, stąd nadchodzący angaż Jose Mourinho. Do tej współpracy dojdzie zaraz po wyborach, o ile prezesem pozostanie Florentino Perez. To właśnie on wpadł na pomysł, aby postawić na doświadczonego Portugalczyka, przed którym trudne zadanie zjednoczenia niesfornej szatni.

Mourinho rozpocznie swoje rządy na Santiago Bernabeu od rewolucji w defensywie. Uważa, że ta formacja wymaga największych roszad, jeśli Real ma wrócić do walki o najwyższe cele. „The Athletic” ujawnia, że ten oczekuje przynajmniej czterech wzmocnień podczas letniego okienka. W planach są transfery środkowego, lewego oraz prawego obrońcy, a także środkowego pomocnika, który będzie odpowiedzialny za rozgrywanie.

Zdaniem trenera Królewscy potrzebują nowego lidera defensywy, stąd pomysł ściągnięcia jakościowego stopera, który będzie dominował warunkami fizycznymi. Oczekuje też konkretnego rywala dla Alvaro Carrerasa oraz zmiennika dla Trenta Alexandra-Arnolda. Po odejściu Daniego Carvajala Anglik pozostał jedynym zawodnikiem do obsadzenia prawej strony defensywy.

Jeśli chodzi o środek pola, najczęściej w kontekście Realu wymieniane są kandydatury Enzo Fernandeza z Chelsea oraz Rodriego z Manchesteru City. Mourinho miałby natomiast preferować Adama Whartona, którego jest wielkim zwolennikiem.