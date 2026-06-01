Real wymieni Valverde na innego gwiazdora? W grę wchodzi dopłata

Real Madryt jest zainteresowany pozyskaniem Enzo Fernandeza. Chelsea może zgodzić się na odejście argentyńskiego pomocnika, jeśli w zamian otrzyma kartę zawodniczą Fede Valverde i dopłatę w wysokości 20 milionów euro - donosi strona El Nacional.

Fede Valverde zamieni się miejscami z Enzo Fernandezem?

Real Madryt od dłuższego czasu jest zainteresowany sprowadzeniem Enzo Fernandeza z Chelsea. Argentyński pomocnik również ma być otwarty na przeprowadzkę na Santiago Bernabeu i grę w barwach jednego z najbardziej utytułowanych zespołów świata. Aby jednak taki transfer doszedł do skutku, niezbędna jest zgoda władz londyńskiego klubu. Według najnowszych doniesień medialnych gigant Premier League jest gotowy rozważyć odejście swojej gwiazdy, ale tylko pod określonym warunkiem. Wszystko wskazuje na to, że negocjacje mogą nabrać tempa w najbliższych tygodniach.

Jak informuje hiszpański portal „El Nacional”, Chelsea byłaby skłonna oddać Enzo Fernandeza w zamian za kartę zawodniczą Fede Valverde oraz dopłatę w wysokości 20 milionów euro ze strony Realu Madryt. To interesująca propozycja, która może zostać przeanalizowana przez działaczy wicemistrza Hiszpanii, tym bardziej że przyszłość Urugwajczyka w stołecznej ekipie stoi pod znakiem zapytania. Zgodnie ze spekulacjami prasy, wpływ na jego sytuację mają napięte relacje oraz liczne nieporozumienia z Aurelienem Tchouamenim, co może skłonić klub z La Ligi do rozważenia różnych scenariuszy.

Wracając do Fernandeza, to trafił on na Stamford Bridge w styczniu 2023 roku z Benfiki Lizbona za około 120 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał w barwach Chelsea dokładnie 169 spotkań, zdobył 31 bramek i zanotował 30 asyst. Mistrz świata z reprezentacją Argentyny należy do najważniejszych zawodników londyńskiej drużyny, a jego kontrakt obowiązuje aż do 2032 roku. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa środkowego pomocnika wynosi obecnie około 100 milionów euro, co czyni go jednym z najdroższych piłkarzy na swojej pozycji.