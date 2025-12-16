Jest odkryciem PKO Ekstraklasy. Klub potwierdził zainteresowanie

Oskar Wójcik to jedno z największych odkryć tego sezonu w PKO Ekstraklasie. Środkowy obrońca może już teraz liczyć na spore zainteresowanie, o którym powiedział Jarosław Gambal, dyrektor skautingu Cracovii w wywiadzie dla "TVP Sport".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Oskar Wójcik

Oskar Wójcik latem wzbudzi spore zainteresowanie

Cracovia z całą pewnością w tym sezonie radzi sobie dość dobrze i można nawet powiedzieć, że w pewnym momencie wydawało się, że Pasy będą poważnym kandydatem do zdobycie któregoś z medali. Obecnie jednak raczej należy myśleć tylko o zakwalifikowaniu się do europejskich pucharów, choć nic nie jest wykluczone. W tabeli PKO Ekstraklasy zajmują oni obecnie 6. miejsce z dorobkiem 27 punktów i stratą dwóch oczek do 4. Rakowa.

Niemniej to, co w rundzie jesiennej mogło najmocniej podobać się w zespole Luki Elsnera, to odkrycie nowego środkowego obrońcy, który od początku kampanii pokazuje bardzo dużą jakość. Chodzi oczywiście o Oskara Wójcika, który przebojem wdarł się do naszej ligi i zbiera na tyle dobre recenzje, że mówi się o możliwym szybkim transferze 22-latka, którego już teraz serwis „Transfermarkt” wycenia na 1,5 miliona euro. O zainteresowaniu ze strony innych klubów powiedział w rozmowie z „TVP Sport” Jarosław Gambal, dyrektor skautingu Pasów.

– Zainteresowanie jego osobą jest z różnych kierunków. To młody, szybki, zwrotny obrońca, więc będzie się wokół niego działo. Ale głównie latem. Na razie same liczby pokazują, że to jeden z czołowych obrońców w Ekstraklasie – powiedział Jarosław Gambal w rozmowie z „TVP Sport”.

