Pietuszewski bohaterem Porto! Gol na wagę zwycięstwa [WIDEO]

Oskar Pietuszewski wszedł na boisko w 79. minucie meczu i okazał się kluczowy dla FC Porto. Reprezentant Polski strzelił gola, który przesądził o zwycięstwie. Jest to jego pierwsze trafienie w sezonie 2026/2027.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski zaliczył wejście smoka. Bohater FC Porto

FC Porto przeżywało prawdziwe męczarnie w sobotnim meczu z Maritimo. Gospodarze postawili im piekielnie trudne warunki. Przez prawie trzydzieści minut pierwszej połowy prowadzili nawet różnicą jednego gola, lecz na przerwę obie drużyny schodziły przy wyniku remisowym. Do siatki trafił Viktor Froholdt.

W drugiej połowie podopieczni Francesco Farioliego dominowali, lecz byli nieskuteczni. Oddali łącznie trzynaście strzałów, z czego pięć celnych, ale piłka nie chciała wpaść do siatki. Od początku spotkania w składzie obecni byli Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Z kolei Oskar Pietuszewski rozpoczął na ławce.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Pietuszewski wszedł na boisko w 79. minucie, zastępując Pepe. Już siedem minut później przeprowadził akcję, po której mógł cieszyć się ze zdobycia pierwszego gola w sezonie 2026/2027. Długim podaniem w polu karnym nastolatka znalazł Jakub Kiwior. Skrzydłowy zabawił się z obrońcami i oddał piękny strzał w światło bramki, a piłka zatrzepotała w siatce. Sędzia sprawdzał jeszcze powtórkę na VARze, lecz finalnie uznał gola.

🇵🇱 𝐎𝐒𝐊𝐀𝐀𝐀𝐑 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐔𝐒𝐙𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈 ⚽😍



Bramka uznana, co za wejście Polaka! 🌪️ Przepiękne uderzenie! 🔝



Do tego asysta Jakuba Kiwiora! 🅰️ #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/Jctzrf5QlL — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 10, 2026

Dla Oskara Pietuszewskiego był to drugi mecz w tym sezonie i pierwsza bramka. Początek sezonu stracił z powodu kontuzji. Niewykluczone, że niebawem wróci do wyjściowej jedenastki Porto, gdy tylko odnajdzie z powrotem odpowiedni rytm meczowy.