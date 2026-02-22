Jagiellonia traci punkty w starciu z Radomiakiem! Musiała odrabiać straty [WIDEO]

Jagiellonia Białystok w niedzielne popołudnie zmierzyła się z Radomiakiem Radom. Spotkanie 22. kolejki Ekstraklasy zakończyło się wynikiem 1:1.

Steve Kingue i Jesus Imaz
Steve Kingue i Jesus Imaz

Jagiellonia remisuje z Radomiakiem 1:1

Jagiellonia Białystok w niedzielne popołudnie podejmowała u siebie Radomiak Radom. Była to 22. kolejka Ekstraklasy. Drużyna Adriana Siemieńca przystępowała do tego spotkania po czwartkowej porażce 0:3 z ACF Fiorentiną w play-offach Ligi Konferencji. Natomiast Radomiak ponad tydzień temu przegrał 0:2 z Koroną Kielce.

Choć w liczbie kreowanych sytuacji wyraźnie przeważali gospodarze, to pierwszą bramkę w tym meczu zdobyli goście. Po podaniu Mauridesa piłkę w siatce umieścił w 55. minucie Rafał Wolski. Jaga jednak szybko odpowiedziała i po świetnie rozegranej akcji gola zdobył Jesus Imaz, a asystę zanotował Afimico Pululu.

W 86. minucie Michał Kaput obejrzał swoją drugą żółtą kartkę i w konsekwencji musiał opuścić boisko. Jagiellonia mimo gry w przewadze nie zdołała jednak strzelić kolejnej bramki i spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.

Żółto-Czerwoni zajmują pierwsze miejsce w tabeli trzema z punktami przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze i o jednym rozegranym meczem więcej. W tygodniu czeka ich rewanż z Fiorentiną, natomiast w niedzielę hitowe starcie z Legią Warszawa. Z kolei ekipa Goncalo Feio uda się do Niecieczy, gdzie zmierzy się z Bruk-Bet Termalicą.

