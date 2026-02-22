A jednak zwrot akcji! Haditaghi dementuje transfer Pogoni

Pogoń Szczecin jednak nie będzie nowym klubem dla Nardina Mulahusejnovica z FC Noah. Potwierdził do w mediach społecznościowych Alex Haditaghi.

PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Nie będzie tego transferu Pogoni Szczecin

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Pogoń Szczecin w tym okienko transferowym chciałaby sprowadzić jeszcze przynajmniej jednego gracza. Priorytetem dla Portowców jest pozyskanie bowiem nowego napastnika, który mógłby rywalizować z Karolem Angielskim. To właśnie obsada tej pozycji spędza najwięcej snu z powiek władz klubu i kibiców.

W ostatnim czasie z klubem łączonych było kilku zawodników. Pogoń przede wszystkim chciała Karola Czubaka z Motoru Lublin, oferując za niego nawet 2,5 miliona euro. Ta oferta została jednak odrzucona. Dlatego też ruszono po kogoś innego, a konkretnie po Nardina Mulahusejnovica. Kamil Głębocki z „Kanału Sportowego” informował nawet, że piłkarz dołączy do klubu i podpisze trzyletni kontrakt. Okazuje się jednak, że jest inaczej i pomimo zapowiedzi tego ruchu nie będzie. Zdementował go bowiem sam Alex Haditaghi, który na platformie X (dawniej Twitter) napisał, że to zwykła plotka.

– 100 procent fałsz i nieprawda. Nie rozmawialiśmy z nim ani jego agentami od tygodni. Dobry zawodnik, ale nie dla nas – stwierdził właściciel Pogoni Szczecin w odpowiedzi na informacje podawaną przez dziennikarza „Kanału Sportowego”.

Takie postawienie sprawy oznacza jednak najpewniej, że Pogoń będzie chciała sprowadzić kogoś innego i jeszcze tej zimy coś może się wydarzyć.

