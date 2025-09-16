Jagiellonia Białystok ma za sobą udane okno transferowe. Na jego temat w audycji "Program Ligowy" we vlogu Przemysława Langiera głos zabrał dyrektor sportowy Żółto-czerwonych.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Łukasz Masłowski o oknie transferowym Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w trakcie letniego okna transferowego była aktywna. Między innymi jakość drużyny Adriana Siemieńca została wzmocniona takimi graczami jak Bernardo Vital, Dimitris Rallis, Sergio Lozano czy Alex Cantero. Podsumowania okna transferowego dokonał dyrektor sportowy Żółto-czerwonych.

– Nie kierowaliśmy się tym, czy warto czekać, tylko tak ułożyły się negocjacje i rynek transferowy, że nie udało nam się wcześniej pozyskać piłkarzy odpowiadających naszym oczekiwaniom i profilowi. Nie byliśmy wystarczająco przekonani, aby zakontraktować ich szybciej. Szukaliśmy więc do samego końca – wyjaśnił działanie Jagiellonii podczas letniej sesji transferowej dyrektor sportowy klubu w rozmowie z Przemysławem Langierem.

– Nie dotyczyło to wszystkich pozycji, ale, jak kibice zapewne wiedzą, ostatnie transfery udało się sfinalizować dopiero pod koniec okna. To właśnie były ruchy, które wcześniej się nie powiodły – zaznaczył Łukasz Masłowski.

Jednym z nowych graczy ekipy z Białegostoku jest Andy Pelmard. Czy zawodnik jest już gotowy do gry? Na ten temat wypowiedział się przedstawiciel Jagiellonii.

– Na pewno ma potencjał i umiejętności. Pytanie tylko, czy już teraz jest gotowy, aby grać od początku w najbliższym meczu. To raczej kwestia dla trenera i od tego, jak szybko się zaadaptuje. Sprowadziliśmy zawodnika, który ma podnieść jakość drużyny i poziom rywalizacji. Umiejętności na to wskazują, ale czy już teraz jest gotowy pod względem organizacji gry i zrozumienia systemu? To wymaga czasu – przekonywał dyrektor sportowy białostoczan.

Z końcem czerwca przyszłego roku wygasa kontrakt Afimico Pululu z Jagiellonią. Jakie są szanse na przedłużenie umowy zawodnika z klubem? Ten wątek również został poruszony.

– Szanse zawsze są. To pytanie pojawia się praktycznie codziennie, bo sytuacja zmienia się dynamicznie. Dopóki Pululu nie podpisze z innym klubem, dopóty szanse istnieją. Będziemy robić wszystko, by znaleźć rozwiązanie, ale potrzebna jest wola obu stron – powiedział Masłowski.

Jagiellonia aktualnie plasuje się na piątym miejscu w tabeli. Do lidera, Wisły Płock, traci trzy punkty. W najbliższy piątek białostoczanie zmierzą się właśnie z Nafciarzami o godzinie 20:30.

Czytaj więcej: Wieczysta przełamała niemoc. Cecherz ujawnił kulisy przygotowań