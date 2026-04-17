TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (18.04.2026)

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund: typy i kursy na mecz 30. kolejki rozgrywek Bundesligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (18 kwietnia) o godzinie 15:30.

Hoffenheim – Borussia, typy bukmacherskie

W sobotnie popołudnie dojdzie do wielu interesujących spotkań w ramach 30. kolejki rozgrywek Bundesligi. Najciekawiej jednak zapowiada się starcie, w którym Borussia Dortmund zmierzy się na wyjeździe z TSG 1899 Hoffenheim. Goście walczą o cenne punkty w końcówce sezonu i chcą umocnić swoją pozycję w ligowej czołówce. Drużyna Niko Kovaca Borussia ma po swojej stronie większe doświadczenie oraz jakość kadrową, lecz gospodarze na własnym stadionie potrafią być bardzo niewygodnym rywalem. Wszystko wskazuje na to, że kibice mogą spodziewać się otwartego meczu i wielu emocji.

Ja uważam, że w tym mecuz trzy punkty trafią do dorobku przyjezdnych. Mój typ: wygrana Borussii Dortmund

Hoffenheim – Borussia, ostatnie wyniki

Hoffenheim znajduje się w kiepskiej formie. Gospodarze sobotniego pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach zanotowali dwa remisy (1:1 z Wolfsburgiem oraz 2:2 z Augsburgiem), a także ponieśli aż trzy porażki (0:5 z Lipskiem, 3:5 z Elversbergiem w meczu towarzyskim i 1:2 z Mainz).

Borussia Dortmund natomiast znajduje się na odpowiednich torach. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Niko Kovaca odnieśli aż cztery zwycięstwa (2:1 z Koeln, 2:0 z Augsburgiem, 3:2 z Hamburger SV oraz 2:0 ze Stuttgartem), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Bayerem Leverkusen).

Hoffenheim – Borussia, historia

Historia rywalizacji Hoffenheim z Borussią Dortmund obfitowała w wiele emocjonujących spotkań oraz sporą liczbę bramek. W bezpośrednich starciach częściej lepszy bilans notował zespół z Dortmundu, który regularnie potrafił wykorzystywać swój ofensywny potencjał. Hoffenheim wielokrotnie udowadniało jednak, że potrafi postawić się faworytowi, szczególnie na własnym stadionie. Dzięki temu mecze tych drużyn często dostarczały kibicom widowiska stojącego na wysokim poziomie.

Hoffenheim – Borussia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniego starcia jest Borussia Dortmund. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.50. W przypadku zwycięstwa Hoffenheim natomiast sięga 2.55.

Hoffenheim Borussia Dortmund 2.55 3.60 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2026 12:18

Hoffenheim – Borussia, kto wygra?

Hoffenheim – Borussia, przewidywane składy

Hoffenheim: Baumann – Hranac, Kabak, Hajdari – Coufal, Promel, Avdullahu, Toure – Kramarić – Asllani, Lemperle

Borussia Dortmund: Kobel – Anton, Schlotterbeck, Bensebaini – Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Brandt, Svensson – Guirassy, Beier

Hoffenheim – Borussia, transmisja meczu

Spotkanie TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Dortmund obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

