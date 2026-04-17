Radomiak Radom – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Zielonych podejmie na własnym stadionie drużynę Widzewiaków. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższą sobotę, 18 kwietnia o godzinie 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Radomiak Radom – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Radomiak Radom zmierzy się u siebie z Widzewem Łódź w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół Zielonych ma na swoim koncie 34 punkty i zajmuje 15. miejsce, natomiast drużyna Widzewiaków z dorobkiem 33 oczek plasuje się na 17. pozycji. Różnice są minimalne, dlatego stawka meczu jest bardzo wysoka. To bezpośrednie starcie może mieć duże znaczenie w kontekście walki o utrzymanie w elicie. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w tę sobotę, 18 kwietnia o godzinie 14:45.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo Widzewa Łódź. Ekipa Widzewiaków zazwyczaj dobrze radzi sobie w potyczkach z Radomiakiem. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

Radomiak Radom – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

W meczu Radomiaka Radom z Widzewem Łódź drużyna gospodarzy będzie musiała radzić sobie bez Roberto Alvesa, Adriana Diegueza, Mikołaja Molendowskiego oraz Josha Wilsona-Esbranda. W zespole gości zabraknie natomiast Osmana Bukariego i Christophera Chenga.

Radomiak Radom – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Radomiak Radom w dwóch ostatnich kolejkach przegrał 0:1 z Zagłębiem Lubin oraz zremisował 1:1 z Motorem Lublin. Z kolei Widzew Łódź w tym samym okresie wygrał 1:0 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza i podzielił się punktami z Rakowem Częstochowa po remisie 1:1. Zatem w zdecydowanie lepszej formie są podopieczni Aleksandara Vukovicia.

Radomiak Radom – Widzew Łódź, historia

Bezpośrednia rywalizacja Radomiaka Radom z Widzewem Łódź w ostatnim czasie wyraźnie układa się po myśli łódzkiego klubu. W pięciu poprzednich spotkaniach ekipa Widzewiaków odniosła bowiem trzy zwycięstwa, a dwa mecze zakończyły się remisami. Drużyna Zielonych nie zdołała w tym okresie ani razu pokonać swojego najbliższego rywala.

Radomiak Radom – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów faworytem nadchodzącego spotkania są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi około 2.90, typ na zwycięstwo Widzewa Łódź to mniej więcej 2.45, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.10.

Radomiak Widzew Łódź 2.90 3.10 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2026 11:09

Radomiak Radom – Widzew Łódź, przewidywane składy

Radomiak: Majchrowicz – Zie Ouattara, Kingue, Blasco, Joao Pedro – Camara – Grzesik, Wolski, Luquinhas, Balde – Maurides

Widzew: Drągowski – Żyro, Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky – Selahi, Shehu, Alvarez – Kornvig, Bergier, Mariusz Fornalczyk

Radomiak Radom – Widzew Łódź, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadające się spotkanie między Radomiakiem Radom a Widzewem Łódź oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek interesującej rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższą sobotę, 18 kwietnia o godzinie 14:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.