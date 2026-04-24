Górnik Zabrze obrał kurs na Europę! Cenne zwycięstwo z Jagiellonią [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Sondre Liseth i Maksym Chłań

Szalona końcówca meczu Jagiellonia – Górnik! Dwa gole w doliczonym czasie

Jagiellonia Białystok podejmowała w piątkowy wieczór przed własną publicznością Górnik Zabrze w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Był to mecz drugiej z trzecią drużyną w tabeli. Oba zespoły przed startem spotkania miały na koncie 46 punktów. Zwycięstwo było więc kluczowe w kontekście zwiększenia swoich szans na mistrzostwo Polski. Po szalonej końcówce górą byli goście.

W pierwszej połowie stroną dominująca była Jagiellonia, która kreowała zdecydowanie więcej szans. Podopieczni Adriana Siemieńca byli jednak nieskuteczni. Bez większego szczęścia kończyły się również ataki drużyny przyjezdnej. Pierwsze czterdzieści pięć minut skończyło się więc bezbramkowym remisem. W drugiej części spotkania groźnych akcji było zdecydowanie mniej, ale za to oglądaliśmy, jak piłka wpada do siatki. Wynik spotkania otworzył Maksym Chłań, wpisując się na listę strzelców w 64. minucie.

Górnik rozegrał akcję lewą stroną. Liseth, choć pociągany za rywala, upadł na murawę, zdążył zagrać piłkę do swojego kolegi. Chłań zdecydował się na drybling z obrońcami w polu karnym i oddał sprytny strzał po długim słupku, który po drodze zahaczył jeszcze Bartosza Mazurka. Bramkarz gospodarzy Sławomir Abramowicz próbował uratować futbolówkę, ale nie był w stanie jej sięgnąć.

Doliczony czas gry wynagrodził kibicom czas spędzony na stadionie i przed telewizorem. Najpierw do siatki na wagę remisu trafił Afimico Pululu, a następnie gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem z rzutu karnego bramkę na wagę zwycięstwa dla Górnika zdobył Rafał Janicki.

Zwycięstwo pozwoliło im zdobyć cenne trzy punkty. Po bezpośrednim starciu z Jagiellonią znaleźli się na 2. miejscu w tabeli z przewagą trzech oczek nad Dumą Podlasia. Obecnie mają tyle samo punktów co Lech Poznań, ale Kolejorz swój mecz zagra w niedzielę.

Jagiellonia Białystok 1:2 Górnik Zabrze (90+3′ Pululu – 64′ Chłań, 90+8′ Janicki)