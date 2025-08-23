Korona Kielce okazała się lepsza od Motoru Lublin (2:0). Po spotkaniu Jacek Zieliński zdradził, co jego zespół musi poprawić. Trener uważa, że poprawy wymagają fazy przejściowe w ekipie Scyzoryków.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Jacek Zieliński: Musimy podszlifować fazy przejściowe

Korona Kielce w sobotnie popołudnie rozgrywała swoje spotkanie w ramach 6. Kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Tego dnia podopieczni Jacka Zieliński przed własną publicznością podejmowali Motor Lublin. Rywalizacja finalnie ułożyła się po myśli gospodarzy. Scyzoryki zwyciężyli rezultatem 2:0. A do siatki trafiali Konrad Matuszewski oraz Antonin.

Na pomeczowej konferencji prasowej pojawił się oczywiście Jacek Zieliński. Szkoleniowiec Korony Kielce był zadowolony ze zwycięstwa. Zaznaczył jednak, że jego podopieczni muszą podszlifować pewną rzecz. Trenerowi chodziło o poprawę faz przejściowych.

– Kolejny raz możemy cieszyć się po zakończonym meczu i po zasłużonym zwycięstwie. Plan był taki, aby zaistnieć w innych statystykach niż posiadanie piłki. Ten mecz układał się etapami, ale w drugiej połowie wyglądało to dobrze. Musimy natomiast podszlifować nasze fazy przejściowe, a to by oznaczało, że będziemy jeszcze mocniejsi – powiedział Jacek Zieliński, cytowany przez portal emkielce.pl.

Korona Kielce już za tydzień będzie mogła udowodnić, że znajduje się w wysokiej formie. Zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego w następnym meczu zagra na wyjeździe z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza.