Zagłębie Lubin pożegnało pomocnika. Kiedyś szkolił się w Chelsea

Hubert Adamczyk odchodzi z Zagłębia Lubin
Zagłębie Lubin poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o rozstaniu z Hubertem Adamczykiem. Kontrakt między stronami został rozwiązany za porozumieniem stron, co oznacza, że 27-letni pomocnik stał się wolnym zawodnikiem. Mierzący 180 centymetrów piłkarz może więc dołączyć do nowego zespołu bez kwoty odstępnego. Opisywana decyzja zapadła jeszcze przed końcem obowiązującej umowy.
Adamczyk przywdziewał koszulkę drużyny Miedziowych od sierpnia 2024 roku, kiedy trafił do Lubina na zasadzie darmowego transferu z Arki Gdynia. W barwach Zagłębia rozegrał łącznie zaledwie sześć spotkań i zdobył jedną bramkę, częściej występując w zespole rezerw. Jego pobyt na KGHM Arenie nie spełnił oczekiwań, dlatego współpraca została zakończona. Klub i zawodnik uznali, że takie rozwiązanie będzie najlepsze dla obu stron.
Były młodzieżowy reprezentant Polski w trakcie kariery grał również w Wiśle Płock, GKS-ie Tychy, Cracovii, Olimpii Grudziądz oraz Zawiszy Bydgoszcz. W latach 2014-2016 szkolił się natomiast w akademii Chelsea. Na razie nie wiadomo, gdzie Hubert Adamczyk będzie kontynuował swoją karierę. Ofensywny pomocnik zapewne rozpoczął już poszukiwania nowej drużyny. Niewykluczone, iż 27-letni playmaker pozostanie na polskich boiskach.