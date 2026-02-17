Zagłębie Lubin pożegnało pomocnika. Kiedyś szkolił się w Chelsea

Hubert Adamczyk nie jest już zawodnikiem Zagłębia Lubin. Miedziowi poinformowali, że umowa z 27-letnim pomocnikiem została rozwiązana za porozumieniem stron.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Hubert Adamczyk odchodzi z Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o rozstaniu z Hubertem Adamczykiem. Kontrakt między stronami został rozwiązany za porozumieniem stron, co oznacza, że 27-letni pomocnik stał się wolnym zawodnikiem. Mierzący 180 centymetrów piłkarz może więc dołączyć do nowego zespołu bez kwoty odstępnego. Opisywana decyzja zapadła jeszcze przed końcem obowiązującej umowy.

ℹ Informujemy, że Hubert Adamczyk nie jest już zawodnikiem KGHM Zagłębia Lubin. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.



Hubert, dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze! pic.twitter.com/o5lqPFX0rh — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) February 17, 2026

Adamczyk przywdziewał koszulkę drużyny Miedziowych od sierpnia 2024 roku, kiedy trafił do Lubina na zasadzie darmowego transferu z Arki Gdynia. W barwach Zagłębia rozegrał łącznie zaledwie sześć spotkań i zdobył jedną bramkę, częściej występując w zespole rezerw. Jego pobyt na KGHM Arenie nie spełnił oczekiwań, dlatego współpraca została zakończona. Klub i zawodnik uznali, że takie rozwiązanie będzie najlepsze dla obu stron.

Były młodzieżowy reprezentant Polski w trakcie kariery grał również w Wiśle Płock, GKS-ie Tychy, Cracovii, Olimpii Grudziądz oraz Zawiszy Bydgoszcz. W latach 2014-2016 szkolił się natomiast w akademii Chelsea. Na razie nie wiadomo, gdzie Hubert Adamczyk będzie kontynuował swoją karierę. Ofensywny pomocnik zapewne rozpoczął już poszukiwania nowej drużyny. Niewykluczone, iż 27-letni playmaker pozostanie na polskich boiskach.