Hit Ekstraklasy przełożony. Lech – Jagiellonia z nowym terminem

09:11, 13. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Ekstraklasa

Mecz Lech Poznań - Jagiellonia Białystok, zaplanowany na 5. kolejkę, odbędzie się w innym terminie. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. zarządził przełożenie hitowej rywalizacji.

Niels Frederiksen
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Lech – Jagiellonia przełożony. Znamy nowy termin

Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok kontynuują walkę o awans do europejskich pucharów. Kolejorz po odpadnięciu z Ligi Mistrzów walczy jeszcze o fazę ligową Ligi Europy, a w ten czwartek rozegra rewanżowym mecz z KI Klaksvik. O awans do tych samych rozgrywek stara się także Jagiellonia, dla której dwumecz z Rangersami jest pierwszym, bowiem eliminacje rozpoczęła od trzeciej rundy. Przed tygodniem wygrała u siebie 1-0, ale ma jeszcze bardzo wymagający rewanż na wyjeździe.

Nawet w przypadku porażek, drużynom pozostanie szansa na Ligę Konferencji. Z uwagi na dalszą rywalizację w eliminacjach, Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. postanowił przełożyć bezpośredni mecz tych ekip, zaplanowany na 5. kolejkę. Nowy termin spotkania Lech Poznań – Jagiellonia Białystok to 3 września 2026 roku.

„Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. wyznaczył nowy termin spotkania 5. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Jagiellonią Białystok. Przełożenie meczu wynika z udziału obu zespołów w fazie play-off eliminacji do rozgrywek UEFA. Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 3 września 2026 roku o godzinie 20:30 w Poznaniu” – przekazała w oficjalnym komunikacie Jagiellonia Białystok.

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