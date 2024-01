Kacper Tobiasz udzielił wywiadu Samuelowi Szczygielskiemu z portalu Meczyki.pl. Bramkarz Legii Warszawa jest przekonany, że to klub z Łazienkowskiej sięgnie po mistrzostwo Ekstraklasy.

IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Legia Warszawa na półmetku sezonu zajmuje 5. miejsce w tabeli

Kacper Tobiasz uważa jednak, że Wojskowi zdobędą tytuł mistrzowski

21-letni bramkarz wierzy w jakość drużyny prowadzonej przez Kostę Runjaicia

Kacper Tobiasz nie owija w bawełnę. “Niech się ludzie na mnie obrażą”

Polskie kluby przygotowują się do rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy. Legia Warszawa po pierwszej połowie sezonu z 32 punktami na koncie zajmuje 5. miejsce w tabeli i traci 9 oczek do lidera, którym jest Śląsk Wrocław. Kacper Tobiasz w rozmowie z Samuelem Szczygielskim przyznał, że według niego na koniec kampanii triumfować będzie zespół ze stolicy.

– Celem na rundę wiosenną jest to, by jak najdłużej grać w Lidze Konferencji i zdobyć mistrzostwo. Nie ma miejsca na jakiekolwiek potknięcie. Pierwsze pięć meczów – trzy w Ekstraklasie i dwa z Molde – to spotkania, które musimy wygrać. Innej opcji niż zdobycie dziewięciu punktów nie ma – powiedział Kacper Tobiasz, cytowany przez portal “Meczyki.pl”.

– Czy jestem przekonany, że Legia będzie mistrzem? Niech się ludzie na mnie obrażą, ale powiem, że tak. Nie wierzę, że z takimi umiejętnościami, jakie mamy w zespole, nie jesteśmy w stanie zdobyć mistrzostwa – dodał bramkarz stołecznego klubu.