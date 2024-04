fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jim Ratcliffe

Manchester United zainteresowany Ronaldem Araujo

Man Utd w tym sezonie wciąż walczy o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. W kolejnej kampanii zawodnicy Czerwonych Diabłów mają jednak zamiar namieszać w czołówce. W tym celu sternicy angielskiej już opracowują plan na letnie okno transferowe.

Serwis Sport.es podał, że przedstawiciel Premier League jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Rolanda Araujo. Zawodnik aktualnie prowadzi negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu z katalońskim klubem. Otoczenie piłkarza wątpi jednak, że finalnie piłkarz zdecyduje się na przedłużenie swojego pobytu w hiszpańskiej drużynie. Wpływ na taki stan rzecz może mieć na przykład to, że w innych ekip zawodnik będzie mógł liczyć na atrakcyjniejsze warunki finansowe.

Źródło podaje również, że Man Utd może być do tego stopnia zainteresowany Araujo, że jest skłonny przeznaczyć na taki transfer krocie. Mowa po sumie ponad 80 milionów euro. W tej kampanii Araujo wystąpił w 34 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich jedną bramkę. Aktualna umowa piłkarza z Katalończykami obowiązuje do 2026 roku. Rynkowa wartość piłkarza szacowana jest natomiast na 70 milionów euro. Urugwajczyk urodzony w Rivierze, zanim trafił do Barcy, to bronił barw Boston Rivier. Zawodnik do hiszpańskiej ekipy dołączył w 2018 roku 4,7 miliona euro.

