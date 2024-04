PressFocus Na zdjęciu: Duvan Zapata

Duvan Zapata otrzymał ofertę od Cruz Azul

Duvan Zapata ostatniego lata został wypożyczony z Atalanty Bergamo do Torino. Byki zobowiązały się do wykupienia środkowego napastnika za niespełna 6 milionów euro po zakończeniu aktualnego sezonu. Nie oznacza to jednak, że 33-latek na pewno pozostanie w Turynie. Jak bowiem dowiedział się Fabrizio Romano, zainteresowana pozyskaniem 34-krotnego reprezentanta Kolumbii jest meksykańska drużyna – Cruz Azul.

Co więcej, klub z Ameryki Północnej już złożył lub za chwilę przedstawi oficjalną ofertę za skutecznego snajpera. Torino na sprzedaży swojego piłkarza miałoby zarobić 14 milionów euro, a sam zawodnik najprawdopodobniej mógłby liczyć na wyższe zarobki. Duvan Zapata w najbliższych dniach spotka się z włodarzami Byków, żeby podjąć ostateczną decyzję odnośnie do swojej przyszłości.

Mierzący 188 centymetrów wzrostu napastnik większość swojej kariery spędził we Włoszech, gdzie oprócz Torino przywdziewał koszulkę również takich zespołów jak SSC Napoli, Udinese Calcio, Sampdoria Genua oraz Atalanta Bergamo. 33-latek na boiskach Serie rozegrał łącznie 315 meczów, strzelił 120 bramek i zaliczył 51 asyst. Duvan Zapata przez portal “Transfermarkt” jest wyceniany na 8 milionów euro.