Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

Juelen Lopetegui może nie przejąć AC Milan

AC Milan w sobotę bezbramkowo zremisował w hicie ligi włoskiej z Juventusem. Tymczasem w mediach grzany jest temat ewentualnej zmiany trenera w ekipie z San Siro. Najczęściej w kontekście kandydata na następcę Stefano Pioliego wymienia się Julena Lopeteguiego. Hiszpański trener wydawał się faworytem na nowego szkoleniowca Rossonerich. Biorąc jednak pod uwagę to, że kibice wyrazili sprzeciw w tej sprawie, to prognozowana roszada może finalnie nie dojść do skutku. Mając na względzie to, że sternicy mediolańskiej ekipy są wrażliwi na opinię kibiców, to można przypuszczać, że plany zmiany trenera będzie ponownie rozważyć.

Milan News przekonuje, że po tym, jak ostatnio włoskie środki masowego przekazu informowały, że fani mediolańskiej ekipy zaczęli tworzyć petycje skierowane przeciwko zatrudnieniu Julena Lopetgeuiego, to sytuacja z tym planem może się zmienić. Sternicy Milanu wsłuchują się w głosy fanów i nie zamierzają działać wbrew ich woli.

W tej kampanii Rossoneri plasują się jak na razie na drugiej pozycji w tabeli ligi włoskiej. Legitymują się obecnie bilansem 70 punktów, mając pięć oczek przewagi nad trzecim Juventusem. W najbliższym czasie mediolańczyków czekają starcia kolejno z: Genoą, Cagliari Calcio oraz z Torino FC i Salernitaną. Po zakończeniu sezonu do pracy ekipa z Mediolanu wróci w lipcu.

