Odpowiadający za interesy m.in. Joao Nevesa superagent Jorge Mendes ostatnio spotkał się ze współwłaścicielem Manchesteru United - Jimem Ratcliffem - podaje brytyjski dziennik The Mirror.

Źródło: The Mirror

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

Joao Neves zamieni Benfikę Lizbona na Manchester United?

Joao Neves to jeden z największych portugalskich talentów w ostatnich latach. Nikogo więc nie powinien dziwić fakt, że defensywny pomocnik Benfiki Lizbona wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Pozyskanie 19-latka wiąże się ogromnym wydatkiem, gdyż klauzula odstępnego w kontrakcie zawodnika z Orłami wynosi aż 120 milionów euro. Jeśli portugalski klub nie przystąpi do negocjacji, to zainteresowany zespół musiałby zainwestować w piłkarza fortunę.

Jedną z drużyn poważnie rozpatrującą sprowadzenie wychowanka Benfiki Lizbona jest Manchester United. Jak dowiedział się brytyjski dziennik “The Mirror”, włodarze Czerwonych Diabłów poczynili już pewne kroki w celu ściągnięcia Joao Nevesa na Old Trafford. Nowy współwłaściciel Manchesteru United Sir Jim Ratcliffe w ostatnim czasie spotkał się bowiem z portugalskim superagentem – Jorge Mendesem – który odpowiada za interesy m.in. bardzo zdolnego pomocnika.

Jeśli wierzyć mediom, to jednym z głównych tematów rozmowy obu panów miała być właśnie przyszłość Joao Nevesa. Pięciokrotny reprezentant Portugalii w 52 spotkaniach aktualnego sezonu strzelił 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia młodą gwiazdę na 45 milionów euro.