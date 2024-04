BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Ian Maatsen

Ian Maatsen chce opuścić Chelsea

W 2022 roku Ian Maatsen opuścił akademię PSV Eindhoven i dołączył do Chelsea. „The Blues” od początku wiązali ogromne nadzieje z holenderskim defensorem, który piął się po szczeblach młodzieżowych drużyn. 22-latek wreszcie dołączył do seniorskiego zespołu, ale kompletnie nie mógł na dobre w nim zaistnieć. Przez co w styczniu tego roku zdecydował się przyjąć ofertę wypożyczenia do Borussii Dortmund.

Ian Maatsen już od pierwszego występu na niemieckich boiskach zaczął imponować wysoką formą. Holender przywiązał się do drużyny Edina Terzicia i podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości. Dziennikarze „Sky Sports” poinformowali, że młody zawodnik chce na stałe opuścić londyńską Chelsea. 22-letni obrońca prawdopodobnie jest gotowy kontynuować karierę na Signal Iduna Park.

Na ten moment Ian Maatsen ma rozegrane 18 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. W tym czasie Holender zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst. Błysk talentu 22-latka mogliśmy oglądać podczas rewanżowego meczu z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Wówczas zawodnik rozegrał fantastyczne zawody, zdobywając nawet bramkę.

Ian Maatsen w ostatnim spotkaniu przeciwko RB Lipsk nie był do dyspozycji Edina Terzicia. Zawodnik bowiem pauzował za nadmiar żółtych kartek. Borussia Dortmund ostatecznie przegrała z „Czerwonymi Bykami” aż 1:4.

Sprawdź także: Wielkie nazwisko gotowe na pracę w Ekstraklasie. Chciała go kadra