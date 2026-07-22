Widzew Łódź z problemami przed startem Ekstraklasy. Dwóch zawodników kontuzjowanych

Poważny uraz kolana Carlosa Isaaca
Widzew Łódź w poprzednim sezonie PKO BP Ekstraklasy długo walczył o utrzymanie, ale zdołał uniknąć spadku. W trakcie rundy jesiennej drużynę przejął Aleksandar Vuković, który sprawdził się w roli szkoleniowca i pomógł zespołowi wydostać się z trudnego położenia.
Władze klubu nie chcą jednak ponownie przeżywać podobnych problemów i latem rozpoczęły przebudowę kadry. Widzew postawił na Karola Świderskiego z Panathinaikosu Ateny oraz Mario Garcię z Racingu Santander.
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Sezon 2026/27 piłkarze Widzewa rozpoczną przed własną publicznością. W 1. kolejce Ekstraklasy ekipa Vukovicia zmierzy się z Motorem Lublin. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (26 lipca) o godzinie 17:30. Później Łodzian czekają starcia z Wisłą Płock, Jagiellonią Białystok oraz Koroną Kielce.
Przed inauguracją rozgrywek klub przekazał jednak nie najlepsze informacje dotyczące sytuacji kadrowej. Najpoważniejszy problem dotyczy Carlosa Isaaca. Szczegółowe badania wykazały kontuzję więzadła pobocznego w kolanie.
– Carlos Isaac w trakcie ostatniego meczu kontrolnego z Puszczą Niepołomice doznał urazu więzadła pobocznego w kolanie i będzie pauzował przez kilka najbliższych miesięcy – przekazał Widzew.
– Urazu więzadła przed meczem z Motorem doznał też Samuel Akere. Jest on jednak dużo mniej poważny i przerwa w grze potrwa około 2-3 tygodnie, w zależności od dolegliwości bólowych w trakcie rehabilitacji – dodano w komunikacie.