Górnik Zabrze wynagrodził zawodnika. Nowy kontrakt pomocnika

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Nowa umowa Lukasa Ambrosa w Górniku

Górnik Zabrze znakomicie się spisuje w obecnym sezonie w PKO BP Ekstraklasie. Po rundzie jesiennej zajmuje drugie miejsce w tabeli. Michal Gasparik znakomicie rozpoczął pracę na ławce trenerskiej, a jego drużyna pokazuje, że może skutecznie walczyć o mistrzostwo Polski. Trójkolorowi awansowali także do ćwierćfinału STS Pucharu Polski i w marcu zmierzą się z Lechem Poznań.

W piątek klub ogłosił rozstanie z Matusem Knetem, który wraca do Minnesoty United, z której był wypożyczony. Pojawił się drugi ważny komunikat dla kibiców Górnika. Lukas Ambros podpisał nową umowę obowiązującą do czerwca 2029 roku.

21-letni Czech występuje w zabrzańskim zespole od ponad roku. Latem ubiegłego roku trafił do Górnika na mocy transferu definitywnego z Wolfsburga, a wcześniej reprezentował barwy Slavii Praga. W Niemczech został także wypożyczony do rezerw Freiburga.

Ambros imponuje formą w bieżącym sezonie. W obecnych rozgrywkach rozegrał 16 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Pomocnik jest również reprezentantem młodzieżowej kadry Czech, w której ma na koncie siedem występów. Po przerwie zimowej Górnik powróci na ligowe boiska w starciu 19. kolejki Ekstraklasy, w którym zmierzy się z Piastem Gliwice.