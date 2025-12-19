Górnik Zabrze rozstał się z zawodnikiem. Obrońca wraca do MLS

Górnik Zabrze poinformował o rozstaniu z bocznym obrońcą. Matus Knet po niespełna roku wraca do Minnesoty United, z której był wypożyczony.

Matus Knet opuszcza Górnika

Górnik Zabrze jest rewelacją obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Michala Gapsarika zajmuje 2. miejsce w tabeli po rundzie jesiennej. Końcówka roku była jednak trudna – zespół nie wygrał czterech ostatnich meczów ligowych. W grudniu Górnik awansował do ćwierćfinału STS Pucharu Polski, pokonując Lechię Gdańsk (3:1). Kolejnym rywalem w krajowym pucharze będzie Lech Poznań.

W piątek klub poinformował, że kończy się wypożyczenie Matusa Kneta. 25-letni Słowak dołączył do zabrzan w lutym tego roku z Minnesoty United. Kontrakt między klubami zawierał również opcję wykupu, jednak Górnik zdecydował się z niej nie skorzystać.

W barwach Trójkolorowych Knet rozegrał łącznie 24 mecze, w których zdobył jednego gola i zanotował trzy asysty. W czerwcu zadebiutował również w słowackiej reprezentacji.

Kariera Kneta rozpoczęła się w rodzinnym Ruzemberoku, a następnie reprezentował barwy AS Trencin. Do Minnesoty United trafił latem 2024 roku. W trwającym sezonie rozegrał 14 meczów we wszystkich rozgrywkach. W Zabrzu na prawej obronie może występować Kryspin Szcześniak, który ubierał 14 występów w lidze. Pierwszym rywalem Górnika w rundzie wiosennej będzie Piast Gliwice w ramach 19. kolejki Ekstraklasy.