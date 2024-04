Górnik Zabrze wierzy w awans do pucharów? “Mamy tą iskierkę nadziei”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Górnik w poniedziałek pokonał Zagłębię

Zabrzanie wciąż trzymają dystans do czołówki PKO Ekstraklasy

Urban przyznaje, że drużyna ma nadzieję, by gonić czołówkę

Górnik Zabrze walczy o czołowe lokaty w Ekstraklasie

Euforia wśród fanów Górnika Zabrze na zajęcie czołowych lokat znacznie zmalała po zeszłotygodniowej porażce z Legią Warszawa. Jednak marzenia na nowo rozbudziły się po poniedziałkowym zwycięstwie z Zagłębiem Lubin. Ponadto wpadki innych drużyn czołówki sprawiły, że zabrzanie mimo trudnej sytuacji wciąż mają spore szanse na włączenie się do gry o europejskie puchary, przynajmniej z matematycznego punktu widzenia.

– Zawsze powtarzam, że poniedziałek to nie jest dobry dzień na rozgrywanie meczów, ale uważam, że stworzyliśmy razem z Zagłębiem dobre widowisko. Oba zespoły miały kilka dobrych sytuacji. W pierwszej połowie próbowaliśmy grać wysokim pressingiem, ale Zagłębie spod niego wychodziło i narażaliśmy się na kontry. W drugiej połowie poprawiliśmy ten element gry – przyznał po meczu Jan Urban.

– Spotkanie różnie mogło się potoczyć, ale dobrze, że potrafiliśmy odrobić straty i wygrać mecz, bo jeśli chodzi o tabelę to obydwie drużyny są w komfortowej sytuacji. My mamy jeszcze tą iskierkę nadziei, żeby gonić czołówkę, bo tam zespoły potykają się dosyć często. Zobaczymy, co będziemy w stanie osiągnąć w najbliższym meczu ze Śląskiem Wrocław – dodał szkoleniowiec Górnika Zabrze.

