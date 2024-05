Ancelotti wskazał swojego faworyta do Złotej Piłki. Nie Vinicius i Bellingham

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti chciałby, żeby Toni Kroos wygrał Złotą Piłkę

Real Madryt zademonstrował prawdziwy pokaz siły w meczu 36. kolejki La Liga, rozbijając Deportivo Alaves aż 5:0. Królewscy zagrali fantastyczne spotkania i w ten sposób dali jasny sygnał Borussii Dortmund, z którą zmierzą się w finale Ligi Mistrzów. Bramki dla Los Blancos zdobyli Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Gueler i Vinicius Junior (x2).

Na pomeczowej konferencji prasowej nie brakowało ciekawych pytań. Dziennikarz hiszpańskiej “Marki” poruszył temat Złotej Piłki, która w 2024 roku prawdopodobnie powędruje do jednego z gwiazdorów Realu Madryt. Największymi faworytami są Vinicius i Bellingham, ale Carlo Ancelotti chciałby, żeby nagrodę zdobył Toni Kroos. Jednocześnie dał do zrozumienia, że pomocnikowi będzie trudno się wyróżnić w tym plebiscycie.

– Cóż, tak, ale to nie będzie Kroos, bo… [śmiech] Albo i… [śmiech, rozkłada ręce] Wszystko może się zdarzyć, bo latem są jeszcze bardzo ważne turnieje. Myślę, że Niemcy z Kroosem to kadra, która ma szansę na wygranie EURO. On ma więc szansę na dublet EURO z Ligą Mistrzów, a do tego będzie mieć La Ligę, więc dlaczego nie? Dlaczego nie? Myślę, że może walczyć o zwycięstwo – odpowiedział Ancelotti, którego cytuje serwis RealMadryt.pl.

Toni Kroos w meczu z Deportivo Alaves zanotował asystę przy inauguracyjnym golu Bellinghama. Niemiec zbiera znakomite recenzje za cały sezon i jest niezwykle ważną postacią w układance Ancelottiego.

