Aston Villa może świętować. Pierwszy awans od ponad 40 lat

Aston Villa zagra w Lidze Mistrzów

Tottenham przegrał z Manchesterem City 0:2 i stracił szanse na awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. W ten sposób świętowanie mogła rozpocząć Aston Villa, która bezpośrednio rywalizowała z Kogutami o 4. miejsce w Premier League.

Klub z Birmingham ma powody do radości, bo jest to pierwsza kwalifikacja do LM od ponad 40 lat. Ostatnio Aston Villa mogła zagrać w Pucharze Mistrzów Europy w sezonie 1982/1983. Co ciekawe, The Villans mają na koncie jeden triumf w najbardziej elitarnych rozgrywkach europejskich. W kampanii 1981/1982 w finale pokonali Bayern Monachium 1:0.

Kwalifikacja do Ligi Mistrzów to wielkie osiągnięcie, bo przed rozpoczęciem rozgrywek niewiele osób spodziewało się, że Aston Villa zajmie pozycję w TOP4, wyprzedzając takie marki jak: Tottenham, Newcastle, Chelsea i Man Utd. Wielka w tym zasługa Unaia Emery’ego, który uporządkował zespół i może pochwalić się bilansem 20 zwycięstw, 8 remisów i 9 porażek w obecnej edycji Premier League.

Ważną postacią w AV jest Ollie Watkins, który jest jednym z najlepszych graczy ofensywnych w całym sezonie ligi angielskiej. 28-latek strzelił 19 goli i zanotował 13 asyst, co oznacza, że miał bezpośredni udział przy 42% wszystkich bramek The Villans. Piłkarzem szybko zainteresowały się większe kluby z Anglii, w tym m.in. Chelsea.

