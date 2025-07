Górnik Zabrze na sprzedaż. Miasto zdradziło kulisy negocjacji

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Górnika Zabrze

Górnik Zabrze może zmienić właściciela w październiku? Realna data

Górnik Zabrze w trakcie przerwy między rozgrywkami jest postrzegany jako jeden z króli polowania w kontekście wzmocnień drużyny przed startem nowego sezonu. W tle natomiast wciąż trwa proces prywatyzacji klubie. W rozmowie ze „Sportem” kilka słów na ten temat wyraziła p.o. prezydenta Zabrza – Ewa Weber.

Finalizacja transakcji związanej ze zmianą właściciela ma się zakończyć 15 października. Czy to możliwe?

– Tak, z mojego punktu widzenia termin jest, jak najbardziej realny. Dostrzegam bardzo poważne podejście obu oferentów. Mieliśmy spotkania bezpośrednie, na których przedstawialiśmy te oferty, ale od razu już też rozmawialiśmy, dzięki czemu od razu widziałam podejście oferentów, jakie elementy tych warunków negocjacyjnych są dla nich do przyjęcia od razu, a nad którymi będziemy musieli popracować – mówiła przedstawicielka władz Zabrza.

– Były więc między nami takie, powiedziałabym, szczere i otwarte rozmowy na ten temat. Z mojego punktu widzenia nie dostrzegam żadnych przeszkód co do tego, żeby transakcja doszła do skutku – dodała Weber.

Jak na razie ofertę przejęcia zabrzańskiego klubu złożył tylko LP Holding GmbH, za którą stoi Lukas Podolski. Niemniej do 10 lipca czas na przedstawienie swoich warunków ma jeszcze jedna firma. Złożyła ona wniosek o przedłużenie czasu na złożenie oferty, co było związane z innymi działającymi transakcjami.

