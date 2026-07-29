Lech pod presją. Błąd i rywale odrabiają straty [WIDEO]

19:46, 29. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań w pierwszej połowie rewanżowego starcia z Aarhus GF nie powiększył przewagi nad rywalami. Mistrzowie Polski jako pierwsi stracili bramkę.

Robert Gumny
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Kazimierz Koper/ Ball Raw Images/ Alamy Na zdjęciu: Robert Gumny

Lech Poznań – Aarhus GF: błąd Gumnego i gol dla rywali

Efektowne zwycięstwo na terenie rywala i aż trzybramkowa przewaga w dwumeczu – Lech Poznań do rewanżowego pojedynku z Aarhus GF przystępował jako zdecydowany faworyt do awansu. Jednak przeciwnicy zdołali zburzyć spokój mistrzów Polski.

W 32. minucie Robert Gumny wygrał pojedynek w narożniku boiska, ale niedokładnie podawał na skrzydło i w ten sposób zainicjował akcję gości. Piłka trafiła do Kristiana Arnstada, który wpadł w pole karne i dograł do Tobiasa Becha. 24-latek oddał strzał z ostrego kąta i zdołał pokonać Mateusza Lisa.

Poznaniacy mogli wyrównać już siedem minut później. Mads Hedenstad poradził sobie z uderzeniem Pablo Rodrigueza, ale wybił futbolówkę pod nogi Luisa Palmy. Reprezentant Hondurasu miał przed sobą tylko bramkę, ale wypalił wysoko nad poprzeczką.

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