Lech Poznań – Aarhus GF: błąd Gumnego i gol dla rywali
Efektowne zwycięstwo na terenie rywala i aż trzybramkowa przewaga w dwumeczu – Lech Poznań do rewanżowego pojedynku z Aarhus GF przystępował jako zdecydowany faworyt do awansu. Jednak przeciwnicy zdołali zburzyć spokój mistrzów Polski.
W 32. minucie Robert Gumny wygrał pojedynek w narożniku boiska, ale niedokładnie podawał na skrzydło i w ten sposób zainicjował akcję gości. Piłka trafiła do Kristiana Arnstada, który wpadł w pole karne i dograł do Tobiasa Becha. 24-latek oddał strzał z ostrego kąta i zdołał pokonać Mateusza Lisa.
Poznaniacy mogli wyrównać już siedem minut później. Mads Hedenstad poradził sobie z uderzeniem Pablo Rodrigueza, ale wybił futbolówkę pod nogi Luisa Palmy. Reprezentant Hondurasu miał przed sobą tylko bramkę, ale wypalił wysoko nad poprzeczką.