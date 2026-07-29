Górnik Zabrze zdołał doprowadzić do remisu w rewanżowym meczu z Fenerbahce w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Tak padła bramka dla wicemistrzów Polski.

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Kazimierz Koper/ Ball Raw Images/ Alamy Na zdjęciu: Michal Sacek

Górnik Zabrze – Fenerbahce: odpowiedź tuż przed przerwą

Podopieczni Michala Gasparika byli skazywani na porażkę w Stambule. Wprawdzie Górnik Zabrze przegrał z Fenerbahce, ale wicemistrzowie Polski w rewanżu musieli odrobić tylko jedną bramkę straty.

Niestety, już w 12. minucie Anderson Talisca wykorzystał rzut karny, podyktowany po faulu Lukasa Sadilka na Milanie Skriniarze. Philipp Schulze nie zdołał zatrzymać precyzyjnego strzału Brazylijczyka.

Zabrzanie odpowiedzieli w dziesiątej minucie doliczonego czasu gry. Michal Sacek znakomicie zareagował po uderzeniu Yvana Ikii Dimiego, który przymierzył prosto w Erika Prekopa, dopadł do piłki i zaskoczył Merta Gunoka. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1.