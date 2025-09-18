Legia szuka nowego napastnika. Iordanescu nie odrzuca tej opcji

Legia Warszawa poszukuje jeszcze nowego napastnika, ale wiele wskazuje na to, że być może nie będzie takiego ruchu. "Na razie nic konkretnego. Przyglądamy się rynkowi" - powiedział Edward Iordanescu na konferencji prasowej cytowany przez "Legia.net".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia nadal szuka nowego napastnika. Iordanescu komentuje

Legia Warszawa tego lata była bardzo aktywna na rynku transferowym. Właściwie można powiedzieć, że Wojskowi zdominowali końcówce tego okresu sprowadzając do klubu dwie wielkie gwiazdy, a więc Kamila Piątkowskiego oraz Kacpra Urbańskiego. Ci dwaj piłkarze, a także ci, którzy przyszli wcześniej, powodują, że kadra zespołu Edwarda Iordanescu jest już bardzo mocna i to biorąc pod uwagę grę na trzech frontach.

Wiadomo jednak, że nadal w klubie z Łazienkowskiej trwają poszukiwania nowego napastnika. Wszystko bowiem przez fakt, że poważnej kontuzji nabawił się Jean-Pierre Nsame. Gwiazdor wypadł z gry na dłuższy okres i z tego powodu może dojść do jeszcze jednego ruchu. Wiadomo jednak, że Legia pozyskać może tylko zawodnika bez kontraktu. Ze słów trenera Iordanescu na konferencji prasowej można jednak wywnioskować, że nie odrzuca on opcji braku zakontraktowania nowego gracza.

– Na razie nic konkretnego. Przyglądamy się rynkowi. Warto jednak podkreślić, że nasz zespół ma obecnie najwyższy współczynnik expected goals – 1,76 na mecz. Tworzymy sytuacje, strzelamy gole, więc efektywność jest. Teraz kluczowe jest zgrywanie drużyny i budowanie chemii z nowymi zawodnikami. Gdy będziemy mieć nazwisko napastnika, który uzupełni trzecią pozycję w ataku, na pewno się o tym dowiecie. Na razie jest jednak za wcześnie, by mówić coś więcej – powiedział szkoleniowiec z Rumunii cytowany przez serwis „Legia.net”.

