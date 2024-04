Goncalo Feio przed hitem Ekstraklasy. “Mamy cele i marzenia”

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Trener Legii Warszawa przed spotkaniem ze Śląskiem Wrocław

Legia Warszawa w tej kampanii wciąż marzy o mistrzowskim tytule. Na sześć kolejek przed końcem sezonu Wojskowi tracą sześć oczek do lidera rozgrywek. Goncalo Feio przekonywał przed niedzielnym starciem ze Śląskim Wrocław, że w jego zespole jest wiara i energia.

– W drużynie jest wielka wiara, energia, determinacja i marzenia, żeby osiągnąć wyznaczone cele. Nie mamy w tym momencie nic do stracenia, możemy tylko zyskać. Sumiennie podchodzimy do codziennej pracy, aby z każdego dnia wyciągać maksimum. Chcemy kompleksowo przygotować się do każdego rywala, na wszystkie fazy gry. Wiemy, jak mamy atakować grając ze Śląskiem. Wiemy również, jak zniwelować i neutralizować ich mocne strony. Mamy w sobie duża wiarę – przekonywał trener Legii na konferencji prasowej cytowanej przez oficjalną stronę internetową klubu.

🗣️ Trener Gonçalo Feio:



"Naszym celem będzie pokazanie stylu, energii, naszego sposobu na grę, poświęcenia i tożsamości klubu, jakim jest Legia. Z takim nastawieniem wyjdziemy w niedzielę."



Cała wypowiedź ➡️ https://t.co/vTnM43JJhO pic.twitter.com/WhS5laSAgd — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) April 19, 2024

Goncalo Feio pozwolił sobie również na kilka słów na temat najbliższego rywala 15-krotnych mistrzów Polski. Portugalczyk nie szczędził pochwał w kierunku ekipy z Wrocławia.

– Śląsk może powalczyć o mistrzostwo Polski. Mecz na Łazienkowskiej z Legią zawsze jest wyjątkowym wydarzeniem dla każdego zespołu. Rywal będzie zmotywowany, zorganizowany. Śląsk trenera Magiery zajmuje miejsce w tabeli w głównej mierze dzięki dobrej organizacji, dobrej pracy i tożsamości zespołowej. Takiego przeciwnika się spodziewamy. Mieliśmy czas przygotować różne warianty i skupić się na różnych fazach meczu. Gramy, aby wypełnić swoje cele i marzenia. Zostawimy na boisku wszystko, co możemy dać – zaznaczył szkoleniowiec Wojskowych.

