Jens Gustafsson przed finałem Pucharu Polski: Spodziewam się dużo walki

PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Gustafsson: Musimy skupić się na sobie

Już w czwartek (2 maja) Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Kraków w finale Fortuna Pucharu Polski na PGE Narodowym w Warszawie. Portowcy staną przed szansą zdobycia pierwszego trofeum w historii. W drodze do meczu finałowego ograli Podbeskidzie Bielsko-Biała, Górnika Zabrze, Lecha Poznań oraz Jagiellonią Białystok. Ewentualny triumf pozwoli na zagwarantowanie miejsca w eliminacjach w europejskich pucharach.

– Nie sądzę, że Wisła odda nam piłkę. To drużyna, która lubi posiadanie piłki i pewnie będą chcieli grać w swoim stylu. Spodziewam się raczej dużo walki o możliwość prowadzenia gry w spotkaniu. W dzisiejszym futbolu pierwszy gol ma duże znaczenie, więc uważam, że może to być kluczowy moment – stwierdził Jens Gustafsson, cytowany przez media klubowe.

– Przed nami wielka okazja, duża szansa. Czujemy w związku z tym wielką odpowiedzialność. Mamy za sobą dużo trudnych spotkań, a także dogrywek, a więc tego, co najtrudniejsze w starciach pucharowych. Pokazaliśmy jednak, że jesteśmy na to gotowi, że jesteśmy bardzo silnym zespołem. To będzie ciężki mecz. Będziemy gotowi zarówno na regulaminowy czas gry, dogrywkę czy rzuty karne – zapewnił.

– Wisła lubi posiadać piłkę, ma zawodników z wysokimi umiejętnościami. My musimy jednak jak zawsze skupić się na sobie, na swoim stylu gry. Musimy mieć odwagę, aby go zaprezentować, bo to nasza droga to zwycięstwa – tłumaczy Szwed. Początek meczu finałowego pomiędzy Pogonią a Wisłą o godzinie 16:00.