PressFocus/Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki i Angel Rodado

Pogoń – Wisła na żywo

Tradycyjnie już 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie rozegrany zostanie finał Pucharu Polski. Tym razem prawo gry w nim uzyskały Pogoń Szczecin i Wisła Kraków. Portowcy stoją przed historyczną szansą, bowiem w swojej historii nie zdobyli żadnego trofeum. Tymczasem Wisła będzie chciała udowodnić, że trofeum może trafić do zespołu, który nie gra aktualnie w Ekstraklasie. Dla obu drużyn to jednocześnie szansa na wywalczenie przepustki do gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

Zobacz również: