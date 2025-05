Feio znalazł nowy klub?! To lokalny gigant

Goncalo Feio znalazł się na celowniku izraelskiego zespołu Maccabi Hajfa, o czym donosi Piotr Potępa z serwisu "iGol.pl". Portugalczyk po odejściu z Legii szybko może wrócić do pracy.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio na celowniku Maccabi Hajfa

Goncalo Feio to bez cienia wątpliwości jedna z najbarwniejszych postaci, które pojawiły się w naszej piłce w ostatnich latach. Portugalski trener zasłynął jeszcze podczas pracy w Motorze Lublin, a najgłośniej było o nim w Legii Warszawa. I co ciekawe nie zawsze były to kwestie związane stricte ze sportem. Niemniej trzeba oddać szkoleniowcowi, że wyniki, które osiągnął ze stołecznym klubem były dość dobre, szczególnie patrząc na kadrę oraz fakt łączenia PKO Ekstraklasy z Ligą Konferencji.

Z tego powodu władze Legii chciały przedłużyć umowę ze szkoleniowcem, ale Portugalczyk – mówiąc kolokwialnie – przelicytował warunki nowego kontraktu i finalnie po meczu ze Stalą Mielec odszedł z zespołu. Stołeczny klub szuka więc nowego szkoleniowca, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ, a sam Goncalo Feio także jest na celowniku nowego zespołu. Według informacji przekazanych przez Piotra Potępę z serwisu „iGol.pl”, były trener Legii znalazł się na celowniku izraelskiego zespołu Maccabi Hajfa.

Zespół z Hajfy jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów w tamtym rejonie świata. Na koncie mają oni bowiem 15 mistrzostw swojego kraju. Zespół grywa co jakiś czas w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a ostatnio zazwyczaj kończyło się na eliminacjach Ligi Konferencji oraz Ligi Europy.

