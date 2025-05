Motor podjął decyzję w sprawie byłego gracza Barcelony. Wiadomo co dalej z Samperem [NOWE INFORMACJE]

Sergi Samper to piłkarz z najmocniejszym CV jaki kiedykolwiek zagrał w Motorze Lublin. Były gracz Barcelony spędził w polskiej Ekstraklasie rok, bo na tyle podpisał umowę. A co będzie dalej? Z naszych informacji wynika, że Motor podjął już decyzję.

Gracza z takim CV tam jeszcze nie było

Sergi Samper to wychowanek Barcelony, spędził w niej większą część kariery. Grał w składzie z największymi tuzami, jak choćby z Leo Messim, Xavim, czy Iniestą. Potem „wyskoczył” do Japonii, gdzie w Vissel Kobe grał razem z Lukasem Podolskim. Następnie była jeszcze FC Andorra, aż w końcu zakotwiczył w Motorze.

Piłkarz podpisał umowę na rok i pokazał się z niezłej strony. Wystąpił w 25 meczach, w których zaliczył jedną asystę. Zdarzały mu się też słabsze momenty, jak choćby dwie czerwone kartki. Zawodnik pozostawił po sobie jednak dobre wrażenie i będzie kontynuował grę w Motorze.

Dużo sukcesów, mało gry

Klub już jakiś czas temu sygnalizował piłkarzowi, że widzi go w swoich szeregach w przyszłym sezonie. Potem Motor przeszedł do konkretów, składając Hiszpanowi propozycję na piśmie. A teraz – jak słyszymy – „wszystko jest już praktycznie dogadane”.



Z Barceloną Samper sięgnął po sześć trofeów, w tym Ligę Mistrzów UEFA, czy Klubowe Mistrzostwa Świata. Choć jego udział w tych sukcesach był jednak dość symboliczny. Dość powiedzieć, że przez wszystkie te lata Samper uzbierał w pierwszym zespole Dumy Katalonii raptem 13 spotkań. Co ciekawe, w tym momencie ma tyle samo meczów w La Liga, co w Ekstraklasie.