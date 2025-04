Glik zostanie w Cracovii? Zapadła decyzja ws. przyszłości

Kamil Glik prowadzi rozmowy z Cracovią ws. przedłużenia kontraktu. Jak podaje Interia, zanim umowa zostanie podpisana, muszą zostać spełnione dwa warunki. Jeden z nich to decyzja trenera.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kamil Glik

Cracovia rozmawia z Glikiem, dwa warunki przed podpisaniem kontraktu

Kamil Glik pod koniec sierpnia 2023 roku wrócił do Polski po wielu latach spędzonych we Włoszech i Francji. Były reprezentant naszego kraju podpisał dwuletni kontrakt z Cracovią. Obecna umowa dobiega powoli końca, a poważna kontuzja postawiła przyszłość piłkarza pod znakiem zapytania. Środkowy obrońca w październiku doznał poważnego urazu kolana, przez co wypadł na resztę sezonu.

Najnowsze informacje ws. przyszłości Glika przekazał portal Sport Interia. Ich zdaniem mimo plotek o dołączeniu do Wieczystej Kraków 37-latek najprawdopodobniej zostanie w Cracovii. Rozmowy już trwają, a obie strony są blisko porozumienia ws. najważniejszych kwestii.

O podpisaniu dokumentów przesądzą jednak dwa warunki, które muszą zostać wcześniej spełnione. Źródło informuje, że pierwszym z nich są szczegółowe badania, które mają potwierdzić, że Glik jest w pełni gotowy do powrotu na boisko. Drugi warunek to decyzja trenera, który musi określić się czy uwzględnia w swoich planach zawodnika. Jeśli powyższe warunki zostaną spełnione, wtedy będzie można podpisać nową umowę.

Jak na razie Glik rozegrał w Cracovii zaledwie 23 mecze, w których zdobył dwie bramki. Cracovia, choć miała rewelacyjną rundę jesienną, to w drugiej części sezonu prezentuje się znacznie gorzej. W ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Obecnie zajmują 7. miejsce w PKO BP Ekstraklasie z dorobkiem 43 punktów.