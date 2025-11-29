GKS Katowice zaskoczył Pogoń Szczecin. Wystarczyła pierwsza połowa [WIDEO]

W sobotni wieczór Pogoń Szczecin w 17. kolejce Ekstraklasy zmierzyła się na wyjeździe z GKS Katowice. Mecz zakończył się wynikiem 0:2.

Pogoń Szczecin przegrywa z GieKSą 0:2

Ostatnim sobotnim spotkaniem Ekstraklasy było starcie GKS Katowice – Pogoń Szczecin. Oba kluby znajdują się w drugiej połowie tabeli. Niżej notowana jest GieKSa, która znajdowała się w okolicach strefy spadkowej, natomiast Portowcy do tego spotkania przystępowali z 11. miejsca.

Mimo wyraźnej przewagi drużyny Thomasa Thomasberga w posiadaniu piłki po pierwszej połowie to gospodarze cieszyli się dwubramkowym prowadzeniem. W drugiej połowie sytuacja nie uległa większej zmianie. Pogoń oddała zaledwie trzy celne strzały przez całe 90 minut.

Już w 7. minucie meczu kapitalnie w pole karne dośrodkował Borja Galan, co wykorzystał Adam Zrelak, który głową skierował piłkę do siatki.

Dokładnie 20 minut później wynik spotkania podwyższył Bartosz Nowak, który otrzymał podanie od Zrelaka.

Dzięki tej wygranej zespół prowadzony przez Rafała Góraka awansował na 12. pozycję i ma tyle samo punktów co 11. Pogoń i 10, Widzew i to w dodatku z jednym rozegranym meczem mniej. Z drugiej strony Motor Lublin i Legia Warszawa mają dwa spotkania mniej i tracą kolejno jeden i dwa punkty do GieKSy.

We wtorek Pogoń zagra w 1/8 finału Pucharu Polski z Widzewem Łódź, a GKS Katowice w tych samych rozgrywkach zmierzy się z Jagiellonią Białystok.

