Lechia Gdańsk w formie. Grad goli w Ekstraklasie [WIDEO]

Lechia Gdańsk rozbiła na własnym stadionie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (5:1) w meczu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dwie bramki dla Biało-Zielonych zdobył Tomas Bobcek.

PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Show Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk podejmowała w sobotnie popołudnie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza w 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny znajdowały się w strefie spadkowej, choć Biało-Zieloni rozpoczęli sezon z minus pięcioma punktami i musieli długo nadrabiać zaległości.

Forma zespołu Johna Carvera wyraźnie rośnie pod koniec roku. Lechia w ostatnich spotkaniach pokonała Widzew Łódź i następnie zremisowała z Legią Warszawa, pokazując coraz lepszą dyspozycję. Również w zespole Marcina Brosza widać poprawę. W czterech ostatnich meczach zdobyli siedem punktów, a w drodze do tego rezultatu pokonali kolejno Legię Warszawa i Arkę Gdynia.

Spotkanie w Gdańsku rozpoczęło się od trafienia Tomasa Bocka w 17. minucie z rzutu karnego, które dało prowadzenie gościom. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo, ponieważ już chwilę później Jesus Jimenez doprowadził do wyrównania. Przed przerwą Lechia zdołała ponownie objąć prowadzenie, a na listę strzelców wpisał się Rifet Kapić.

KAPIIIIIIIIIĆ! ALEŻ PRZYMIERZYŁ! 🔥



Nie ma nudy w Gdańsku 🤩



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/BDGnP9wlSe — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 29, 2025

Po przerwie gospodarze zaprezentowali prawdziwy koncert gry. Najpierw drugiego gola dla Lechii strzelił Bobecek, a następnie na listę strzelców wpisali się Matej Rodin i Maksym Dyachuk. Goście nie byli już w stanie odpowiedzieć, a trzy punkty pozostały w Gdańsku. Dzięki temu zwycięstwu Lechia awansowała na 15. miejsce w tabeli.

Bobcek po raz drugi! Lechia coraz bliżej kompletu punktów 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/FlSRKhOcXu — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 29, 2025

Lechia Gdańsk – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 5:1 (2:1)