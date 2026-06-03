Lech latem chce rozbić bank! Luis Palma to dopiero początek

Lech Poznań poinformował o wykupieniu Luisa Palmy, ale okazuje się, że plany Kolejorza są znacznie więcej. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl", klub chce wydać latem około 10 milionów euro na transfery.

fot. Dominika Körtvélyesiová / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech latem wyda nawet 10 milionów euro

Lech Poznań ma za sobą dobry sezon. Kolejorz przede wszystkim obronił bowiem mistrzowski tytuł, co już samo w sobie jest sporym osiągnieciem. Poza tym całkiem nieźle radzili sobie w innych rozgrywkach, choć trzeba jednocześnie przyznać, że europejskie puchary były dla fanów sporym rozczarowaniem. Niemniej wszyscy liczą, że w tym nadchodzącym sezonie uda się to zmienić.

Celem jest bowiem awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. To zadanie szaleńczo trudne patrząc na ostatnie próby naszych przedstawicieli, ale nie jest też niemożliwe. Szczególnie, że Kolejorz planuje spore ruchy. Przykładem takiego jest przecież pozyskanie, a właściwie wykupienie, Luisa Palmy z Celtiku Glasgow. To ruch potwierdzający wielkie aspiracje Lecha.

Kolejnym takowym ma być wydanie latem na transfery nawet 10 milionów euro. Tyle właśnie Lech Poznań zamierza przeznaczyć na wzmocnienia, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”. Jeśli odliczyć od tej sumy kwotę transferu Palmy, to nadal pozostaje do dyspozycji ponad 8,5 miliona euro. To olbrzymie kwoty jak na polskie warunki. Trudno więc odnieść inne wrażenie niż to, że władze zespołu mistrza Polski jasno celują w Ligę Mistrzów.

Zobacz także: Lech Poznań potwierdził. Dokonał wielkiego transferu