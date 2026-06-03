Bobcek może odejść z Lechii Gdańsk. Chcą go dwa kluby z Bundesligi

Tomas Bobcek po spadku Lechii Gdańsk z PKO BP Ekstraklasy może zmienić klub. Z doniesień serwisu Trójmiasto.pl wynika, że chcą go dwa zespoły z Bundesligi. Interesują się nim Werder Brema i Hamburger SV.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek na liście życzeń Werderu Brema i Hamburger SV

Tomas Bobcek zaliczył słodko-gorzki sezon w PKO BP Ekstraklasie. Indywidualnie może być zadowolony ze swojej dyspozycji, ponieważ został królem strzelców z dorobkiem 20 bramek. Drużynowo było dużo gorzej, ponieważ Lechia Gdańsk spadła z ligi. Napastnik z pewnością zmieni otoczenie, a na brak zainteresowania nie narzeka. Pojawiły się kolejne kluby, które chcą go ściągnąć.

W kontekście Słowaka o zmianie klubu mówi się już od kilku miesięcy. Zimą Lechia Gdańsk żądała za niego nawet 15 mln euro, co byłoby rekordowym transferem w historii Ekstraklasy. Obecnie nie ma szans na sprzedaż za taką sumę ze względu na spadek z elity.

Z informacji serwisu Trójmiasto.pl wynika, że Tomas Bobcek przykuł uwagę dwóch drużyn z Bundesligi. Na liście życzeń ma go Werder Brema oraz Hamburger SV. Warto dodać, że 24-latek marzy o grze w lidze niemieckiej, o czym w przeszłości niejednokrotnie mówił. „Jeśli dostanę się do wymarzonej Bundesligi, to kwestia klubu jest dla mnie dziś drugorzędna. Powtarzam: Bundesliga jest dla mnie celem, do którego będę chciał pójść” – powiedział w przeszłości Bobcek, cytowany przez serwis Trójmiasto.pl.

Bobcek trafił do Lechii we wrześniu 2023 roku z Ruzomberok za 600 tysięcy euro. Łącznie rozegrał w barwach klubu 74 mecze, w których strzelił 37 bramek i zaliczył 12 asyst.