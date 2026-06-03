Bobcek może odejść z Lechii Gdańsk. Chcą go dwa kluby z Bundesligi

15:13, 3. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Trójmiasto.pl

Tomas Bobcek po spadku Lechii Gdańsk z PKO BP Ekstraklasy może zmienić klub. Z doniesień serwisu Trójmiasto.pl wynika, że chcą go dwa zespoły z Bundesligi. Interesują się nim Werder Brema i Hamburger SV.

Tomas Bobcek
Obserwuj nas w
Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Tomas Bobcek

Bobcek na liście życzeń Werderu Brema i Hamburger SV

Tomas Bobcek zaliczył słodko-gorzki sezon w PKO BP Ekstraklasie. Indywidualnie może być zadowolony ze swojej dyspozycji, ponieważ został królem strzelców z dorobkiem 20 bramek. Drużynowo było dużo gorzej, ponieważ Lechia Gdańsk spadła z ligi. Napastnik z pewnością zmieni otoczenie, a na brak zainteresowania nie narzeka. Pojawiły się kolejne kluby, które chcą go ściągnąć.

W kontekście Słowaka o zmianie klubu mówi się już od kilku miesięcy. Zimą Lechia Gdańsk żądała za niego nawet 15 mln euro, co byłoby rekordowym transferem w historii Ekstraklasy. Obecnie nie ma szans na sprzedaż za taką sumę ze względu na spadek z elity.

Z informacji serwisu Trójmiasto.pl wynika, że Tomas Bobcek przykuł uwagę dwóch drużyn z Bundesligi. Na liście życzeń ma go Werder Brema oraz Hamburger SV. Warto dodać, że 24-latek marzy o grze w lidze niemieckiej, o czym w przeszłości niejednokrotnie mówił. „Jeśli dostanę się do wymarzonej Bundesligi, to kwestia klubu jest dla mnie dziś drugorzędna. Powtarzam: Bundesliga jest dla mnie celem, do którego będę chciał pójść” – powiedział w przeszłości Bobcek, cytowany przez serwis Trójmiasto.pl.

Bobcek trafił do Lechii we wrześniu 2023 roku z Ruzomberok za 600 tysięcy euro. Łącznie rozegrał w barwach klubu 74 mecze, w których strzelił 37 bramek i zaliczył 12 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości