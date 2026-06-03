Klub z La Liga idzie po piłkarza Legii Warszawa. Awansowali do Ligi Europy

Sergio Barcia na pewno latem pożegna się z Legią Warszawa. Jeśli nie wykupi go Las Palmas, ruszy po niego przedstawiciel La Liga - Celta Vigo. Mowa o kwocie ponad miliona euro - informuje El Desmarque.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Celta Vigo chce kupić Sergio Barcię z Legii Warszawa

Legia Warszawa musi spiąć budżet przez brak awansu do europejskich pucharów poprzez sprzedaż kilku zawodników. Jednym z nich ma być Sergio Barcia, który trafił do zespołu w lipcu 2024 roku z CD Mirandes za 450 tysięcy euro. Jego pobyt w Ekstraklasie nie był udany, co podkreśla fakt, że rozegrał jedynie 15 meczów w ciągu całego sezonu. Wojskowi latem tamtego roku odesłali go na wypożyczenie.

Barcia trafił do drugoligowego UD Las Palmas, gdzie stał się kluczowym zawodnikiem. Ze swoim obecnym klubem nie zakończył jeszcze rozgrywek, ponieważ walczą w barażach o awans do La Liga. Na ten moment wystąpił w 34 meczach, strzelając jednego gola.

Las Palmas ma możliwość wykupu obrońcy na mocy klauzuli w kontrakcie. Jeśli wpłacą 1,5 mln euro, Hiszpan zostanie ich piłkarzem na stałe. Natomiast z informacji El Desmarque wynika, że przyszłość stopera nie jest do końca przesądzona. Gdyby zapadła decyzja odnośnie braku wykupu, wtedy do akcji wkroczy Celta Vigo. 6. drużyna La Liga jest zainteresowana transferem piłkarza Legii.

Barcia w sezonie 2022-2023 był zawodnikiem Celty Vigo. Natomiast nie udało mu się zadebiutować w dorosłym zespole. Rozegrał 31 spotkań w rezerwach. W swoim CV ma również Granadę, gdzie udało mu się zagrać w jednym meczu hiszpańskiej elity.