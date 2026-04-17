Co za jazda w Katowicach! GKS i emocje bez hamulców [WIDEO]

20:03, 17. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice w pierwszym meczu 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy pokonała Motor Lublin (3:2). Do wygranej gospodarzy poprowadził Eman Marković, notując dwa trafienia.

GKS Katowice - Motor Lublin
fot. PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice - Motor Lublin

Pięć goli w meczu GKS Katowice – Motor

GKS Katowice i Motor Lublin to dwie drużyny, które dzięki udanej rundzie wiosennej liczą się w grze o awans do eliminacji europejskich pucharów. Gdyby brać pod uwagę tylko mecze PKO BP Ekstraklasy od stycznia tego roku, mierzyły się ze sobą druga i trzecia drużyna w rozgrywkach. To mogło być zatem gwarancją udanego widowiska.

GieKSa od pierwszych fragmentów rywalizacji była zespołem mającym przewagę, co miało przełożenie na sytuacje strzeleckie. Już w dziewiątej minucie bramkę mógł zdobyć Eman Marković. Niemniej piłka po jego strzale była niecelna.

Los uśmiechnął się do katowiczan w 23. minucie. Wówczas precyzyjnym uderzeniem wyróżnił się norweski pomocnik. Marković oddał strzał z mniej więcej 14 metrów i GKS objął prowadzenie. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo. Już w 29. minucie wyrównał Karol Czubak, popisując się celnym strzałem głową.

Ostatnie słowo przed przerwą należało jednak do ekipy z Katowic. Najpierw gola na 2:1 strzelił w 39. minucie Bartosz Nowak, wykorzystując świetne zagranie od Alana Czerwińskiego. Z kolei w doliczonym czasie pierwszej połowy znów błysnęła norweska perełka w GieKSie. Marković wykorzystał zagranie Marcina Wasielewskiego i na przerwę GKS udał się z prowadzeniem 3:1.

Rock’n’roll znów z udziałem GieKSy

Tuż po zmianie stron goście strzelili gola kontaktowego, który był jednak następstwem nieporozumienia sędziego z zawodnikami GieKSy. Po jednym z dośrodkowań piłka trafiła w rękę Lukasa Klemenza i gospodarze byli przekonani, że arbiter podyktuje rzut karny, wskazując na jedenasty metr. Gra toczyła się jednak dalej, a Bartosz Wolski po celnym strzale zaliczył trafienie. To był dobry prognostyk na kolejne minuty spotkania.

Do końca zawodów wynik już się nie zmienił, mimo że ekipa z Katowic w ostatnim kwadransie miała co najmniej kilka sytuacji na podwyższenie prowadzenia. W każdym razie 13. zwycięstwo GieKSy stało się faktem. Katowiczanie liczą się zatem w grze o najwyższe cele. W następnej kolejce GKS zagra na wyjeździe z Koroną Kielce. Z kolei ekipa Mateusza Stolarskiego zmierzy się z Widzewem Łódź.

GKS Katowice – Motor Lublin 3:2 (3:1)
1:0 Eman Marković 23′
1:1 Karol Czubak 29′
2:1 Bartosz Nowak 39′
3:1 Eman Marković 45+3′
3:2 Bartosz Wolski 49′

