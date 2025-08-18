GKS Katowice w miniony weekend pokonał Arkę Gdynia (4:1) w meczu piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Udany występ przeciwko beniaminkowi zaliczył Adam Zrelak, który w rozmowie z Goal.pl opowiedział o swoim przełamaniu i kulisach powrotu do zdrowia.

Adam Zrelak z przełamanie w GieKSie. „To dla nie nagroda”

GKS Katowice sprawił, że kibice tej ekipy musieli czekać na premierowe zwycięstwo w sezonie do piątej kolejki. Gdy jednak ono nadeszło, miało efektowną oprawę. Katowiczanie wyróżniali się na tle rywala przede wszystkim kreatywnością przy stałych fragmentach gry oraz wysokim pressingiem. Swoje dobre spotkanie golem okrasił Adam Zrelak, który podzielił się swoimi przemyśleniami z Goal.pl.

– Po miesiącach problemów i ciężkiej pracy ta bramka to taka nagroda. Cieszę się, że przełamałem się od razu w pierwszym meczu w podstawowym składzie. Teraz najważniejsza jest regeneracja i mam nadzieję, że już będę zdrowy – mówił napastnik GieKSy.

Derby coraz bliżej

W najbliższy weekend na drodze katowiczan stanie Górnik Zabrze. Zrelak podkreślił, że koncentracja na derbach zaczyna się dopiero po spotkaniu z Arką.

– Najważniejsze było zwycięstwo z Arką. Tymczasem mecz z Górnikiem zaczniemy od 0:0 i musimy się dobrze przygotować. Atmosfera będzie fantastyczna, przyjdzie mnóstwo ludzi i mam nadzieję, że pokażemy się z dobrej strony i zdobędziemy trzy punkty – zaznaczył Słowak.

Sobotnia batalia ma dodatkowy smaczek. Kulisy rywalizacji Górnika z GKS-em na stadionie im. Ernesta Pohla można było zobaczyć w serialu CANAL+ online „Trenerzy. Pod presją”. W poprzednim sezonie zabrzanie wygrali tam pewnie 3:0.

– To już historia, tamten sezon jest zamknięty. Teraz przed nami nowe wyzwania i chcemy punktować. Najważniejsze to przygotować drużynę fizycznie i mentalnie – dodał były gracz Warty Poznań.

Cele na sezon

Jednego gola Zrelak ma już na koncie. Czy wyznaczył sobie konkretne cele strzeleckie na bieżącą kampanię? – Moim celem jest przede wszystkim zdrowie. Chcę być dostępny i móc grać do końca sezonu – zakończył piłkarz.

Mecz Górnik Zabrze – GKS Katowice rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:15.

