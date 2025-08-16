Interesujące słowa po meczu GKS – Arka. Padły konkretne opinie

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Dawid Szwarga nie owijał w bawełnę

GKS Katowice w meczu piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie. Pokonał Arkę Gdynia różnicą trzech bramek (4:1). Po zakończeniu spotkania szkoleniowcy obu drużyn podzielili się swoimi opiniami na temat rywalizacji.

Trener beniaminka przekonywał, że GieKSa nie zaskoczyła jego zespołu. Z kolei Rafał Górak podkreślił, że jego drużyna odniosła zasłużone zwycięstwo nad ekipą z Gdyni. Jednocześnie zwrócił uwagę na mocne strony katowiczan – zwłaszcza skuteczną grę pressingiem – oraz pochwalił swoją drużynę za stałe fragmenty gry, które jego zdaniem były istotną wartością dodaną w sobotnie popołudnie.

Dawid Szwarga (Arka Gdynia): – Fatalne wejście w mecz, zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie. Tracimy cztery bramki w przeciągu siedmiu, ośmiu minut od rozpoczęcia każdej z części gry – i w takiej sytuacji bardzo trudno zareagować odpowiednio i przejąć kontrolę nad spotkaniem. Dużo pracujemy nad stałymi fragmentami gry, a mimo to dziś samo ustawienie nie wystarczyło. W takich sytuacjach trzeba mieć determinację w pojedynku, być gotowym, dobrze nastawionym, przewidywać zagrania, wygrywać pozycję w swojej strefie. Dziś we wszystkich tych elementach byliśmy gorsi od przeciwnika – i moim zdaniem właśnie stałe fragmenty gry odegrały kluczową rolę w tym meczu.

Rafał Górak mówił wprost. „Zdominowaliśmy Arkę na własnych zasadach”

Rafał Górak (GKS Katowice): – Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Mieliśmy kilka refleksji po ostatnim meczu z Legią Warszawa, gdzie zagraliśmy naprawdę dobrze, ale wynik był dla nas niekorzystny. Chcieliśmy w tym meczu powtórzyć wiele elementów z tamtego występu – taką swoistą „kalkę” w kluczowych aspektach naszej gry. Dziś cieszy przede wszystkim powtarzalność – mimo że mierzyliśmy się z zupełnie innym przeciwnikiem niż Legia, potrafiliśmy narzucić swoje warunki, zdominować Arkę i potwierdzić to bramkami. To bardzo budujące. Mimo straty gola tuż przed przerwą – na 2:1 – zespół zareagował świetnie. Zarówno sztab, jak i zawodnicy w szatni dobrze zareagowali, a druga połowa to była kontynuacja gry na naszych zasadach. To w pełni zasłużone zwycięstwo, z którego bardzo się cieszymy. Te punkty były nam naprawdę potrzebne. Oczywiście już za chwilę kolejne spotkanie, dlatego trzeba przepracować dobrze następny mikrocykl. Przed nami derby.

Tradycyjnie hymn GieKSy Katowice wybrzmiał 🟡🟢⚫ pic.twitter.com/dzI2TjI50a — Luka Pawlik 🇵🇱 🇮🇹 (@LukaPawlik) August 16, 2025

Ekipa z Katowic w następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Z kolei gdynian czeka derbowa batalia z Lechią Gdańsk.

