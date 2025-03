GieKSa napędzona, Górnik zawiedziony. Trenerskie echa derbów

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice rozgrywał w niedzielny wieczór historyczne spotkanie, otwierając Arenę Katowice w Śląskim Klasyku. Finalnie wszystko skończyło się po myśli gospodarzy, którzy wygrali jednym golem (2:1) z Górnikiem Zabrze. Tymczasem szkoleniowiec gości przekonywał, że jego drużyna po ostatnim gwizdku sędziego nawet z remisu nie byłaby zadowolona. Ostatecznie jednak opuszczała plac gry na tarczy.

Katowicka ekipa dzięki niedzielnej wygranej ma na swoim koncie 36 punktów. Tak jak GKS pożegnał obiekt przy ulicy Bukowej zwycięstwem nad Zagłębiem Lubin (1:0), tak też przywitał się wygraną z nową areną, pokonując 14-krotnego mistrza Polski. Nie może zatem dziwić, że trenerowi GieKSy w trakcie pomeczowej konferencji prasowej towarzyszyły jeszcze duże emocje.

Jan Urban (Górnik Zabrze): – Wydaje mi się, że dobrze weszliśmy w to spotkanie. 15-20 minut z naszej strony było dobre, ale później dopuściliśmy się niepotrzebnych strat i niecelnych podań, co skutkowało tym, że GKS się napędził. W drugiej części pierwszej połowy to spotkanie się wyrównało. Padła przypadkowa bramka Pawła Olkowskiego. W drugą połowę weszliśmy jednak podobnie jak w pierwszą, strzelili gola. W ostatniej minucie jednak tracimy bramkę. Poukładało się zatem wszystko super gospodarzom. Za rok, dwa czy trzy nikt nie będzie pamiętał z tego, jak kto grał, tylko liczy się wynik. W każdym razie my po tym spotkaniu bylibyśmy niezadowoleni z jednego punktu, ale czasem piłka taka jest, że nawet remisu nie mamy. Mówi się, że niewykorzystane się mszczą i tak właśnie dzisiaj było. To spotkanie mogło jeszcze inaczej wyglądać, gdybyśmy zdobyli bramkę na 2:1. Rywal by musiał się otworzyć jeszcze bardziej, co byłoby dla nas dobre. Tak się jednak nie stało. Gratulujemy gospodarzom.

Rafał Górak (GKS Katowice): – Emocji jest dużo i one były nie tylko u mnie, ale i w zespole. Chociaż z racji wieku staram się mniej emocjonalnie przeżywać spotkania, niż to miało miejsce kiedyś. W każdym razie, gdy wychodziliśmy, to musze przyznać, że w brzuchu się wszystko wywracało do góry nogami. Gdy widzieliśmy pełny, piękny stadion w Katowicach, który mam nadzieję, że będzie niósł GieKSę do kolejnych zwycięstw. Górnik to świetny zespół, ale dzięki temu, że dopisał nam szczęście i swoje ogromne umiejętności zaprezentował Filip Szymczak, to my możemy cieszyć z wygranej. Tak, jestem bardzo szczęśliwy, że w dniu swoich urodzin otrzymałem taki piękny prezent od wszystkich, nie tylko od piłkarzy. Od wszystkich osób zaangażowanych w to, co dzisiaj miało miejsce. Nie jestem w stanie podziękować każdemu z osobna, ale wiem, że dostaliśmy tego wsparcia w ostatnim czasie ogromną ilość.

W następnej kolejce ekipa z Katowice zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Z kolei Górnik na swoim stadionie zmierzy się z Legią Warszawa

