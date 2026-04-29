Widzew Łódź znów chce piłkarza Legii! Ruszyły już rozmowy

Widzew Łódź pracuje nad wzmocnieniami w związku z kontuzją Lukasa Leragera. Rozpoczął rozmowy ws. pozyskania Juergena Elitima, któremu wygasa umowa z Legią Warszawa - ujawnił Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

Widzew rozmawia z gwiazdą Legii

Widzew Łódź broni się przed spadkiem z Ekstraklasy, a jednocześnie zaczyna już działać w kontekście przyszłego sezonu. Oczywiście celem jest utrzymanie i klub nie wyobraża sobie gry w pierwszej lidze. Na przestrzeni kilku miesięcy Robert Dobrzycki wyłożył na wzmocnienia ponad 20 milionów euro, ale to krótkoterminowo nie przyniosło pozytywnego rezultatu.

Zimą Widzew intensywnie działał zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Pod koniec okienka sprowadził z Legii Warszawa Steve’a Kapuadiego, wykładając około dwa miliony euro. Widać, że ten kierunek spodobał się działaczom łódzkiego klubu, bowiem teraz zabiegają o Juergena Elitima. Gwiazda Wojskowych ma ważną umowę tylko do końca obecnego sezonu.

Widzew działa w tej sprawie bardzo konkretne, bowiem nawiązał już kontakt z piłkarzem. Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl ujawnił, że to rezultat poważnej kontuzji Lukasa Leragera, którego Kolumbijczyk miałby okazać się następcą. Jest jeszcze za wcześnie, by przesądzać o jego przyszłości.

Dla Legii dalsza współpraca z Elitimem to jeden z celów w przypadku utrzymania w Ekstraklasie. To zawodnik ma jednak w tej sprawie ostatnie słowo i może zdecydować się na korzystniejszą ofertę.

26-latek stracił końcówkę rundy jesiennej z powodu kontuzji. W tym sezonie zaliczył w sumie 32 występy i trzykrotnie trafił do siatki. Dołożył też sześć asyst.