Fenerbahce pod wrażeniem Górnika Zabrze. Trener rywali ocenił polski klub

Górnik Zabrze dał z siebie wszystko i ma powód do dumy, choć odpadł z Ligi Mistrzów. Ismail Kartal na konferencji prasowej ocenił wicemistrza Polski. Pogratulował im i stwierdził, że to dobry zespół.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Kartal: Górnik Zabrze to dobry zespół

Górnik Zabrze nie miał szczęścia w losowaniu el. Ligi Mistrzów. Na start w 2. rundzie trafili na tureckiego giganta – Fenerbahce. Mimo to pokazali się z bardzo dobrej strony w dwumeczu. W Stambule przegrali minimalnie (0:1), a przed własną publicznością zremisowali (1:1).

Przed rozegraniem dwumeczu Górnik był skazywany na porażkę. Różnica klas miała być widoczna gołym okiem. W Fenerbahce grają przecież tacy piłkarze jak Anderson Talisca, Mason Greenwood, Marco Asensio, Fred, Milan Skriniar czy Matteo Guendouzi. Wicemistrz Polski dobrze przygotował się zwłaszcza do rewanżu, przez co Turcy mieli bardzo trudno pokazać pełnie umiejętności. Na konferencji prasowej polski klub pochwalił trener rywali – Ismail Kartal. Pogratulował im równej i dobrej walki w dwumeczu.

– Naprawdę dobrze przygotowaliśmy się do meczu. Nasz rywal również był dobrze przygotowany. W pierwszej połowie nie zagraliśmy zbyt dobrze. Po przerwie wyglądało to już zupełnie inaczej. Stworzyliśmy sobie sytuacje i mogliśmy strzelić gola. W Europie takie mecze nie są łatwe. Nasz rywal to dobry zespół, a razem ze swoimi kibicami nie odpuszczał do samego końca. Gratuluję im. To była dobra walka – mówił Ismail Kartal, cytowany przez serwis Fanatik.

W przyszłym tygodniu podopieczni Michala Gasparika powalczą w 3. rundzie el. Ligi Europy. Na ten moment nie znają jeszcze rywala. Z Górnikiem Zabrze zmierzy się wygrany pary Twente – Ferencvarosz. Pierwszy mecz wygrali Węgrzy (2:1).